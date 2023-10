Les vacances de Trudeau au Montana coûtent beaucoup plus cher aux contribuables que prévu

Les vacances du week-end de Pâques du premier ministre Justin Trudeau dans le Montana ont coûté aux contribuables près d’un quart de million de dollars, a appris CBC News, soit bien plus que la somme déclarée au Parlement.

Le prix du voyage du 6 au 10 avril s’élève à plus de 228 839 $ une fois inclus les coûts assumés par les Forces armées canadiennes, le Bureau du Conseil privé et la GRC.

Cette somme n’inclut pas les salaires réguliers des agents de la GRC chargés de protéger le premier ministre, du personnel navigant de l’Aviation royale canadienne ou du fonctionnaire du Conseil privé qui accompagne habituellement le premier ministre avec l’équipement nécessaire pour communiquer en toute sécurité.

Et ce prix est bien plus élevé que le chiffre annoncé par le gouvernement au Parlement il y a deux semaines. En réponse à une question inscrite au Feuilleton du député conservateur Luc Berthold, le gouvernement a divulgué 23 846 $ de dépenses pour le voyage des Forces armées canadiennes et du Conseil privé.

Ce chiffre inférieur n’inclut pas les 204 993 $ dépensés par la GRC en heures supplémentaires et les coûts tels que l’hébergement, les repas, les faux frais et les déplacements associés aux vacances de Trudeau. Ces dépenses n’ont été révélées que cette semaine, en réponse à une question posée à la police par CBC News.

Le premier ministre Justin Trudeau et son fils Xavier quittent New Delhi, en Inde, le mardi 12 septembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Les réponses du gouvernement révèlent peu de choses sur l’endroit exact où Trudeau est allé et ce qu’il a fait pendant son long week-end au Montana.

Les suivis de vol ont montré que l’avion du premier ministre a atterri à Bozeman, dans le Montana, dans la soirée du 6 avril, et est revenu à Ottawa dans la soirée du 10 avril.

Dans ses documents déposés auprès du bureau du commissaire à l’éthique, Trudeau a déclaré qu’un « cortège de sécurité au sol » lors d’une « visite privée à Big Sky, Montana » était un cadeau des services secrets américains.

Conduire de Bozeman à Big Sky prend environ une heure.

Les pistes de ski et de snowboard de Big Sky attirent les riches et célèbres du monde entier.

Le bureau de Trudeau a refusé de répondre à d’autres questions concernant le voyage, telles que l’endroit où il a séjourné dans le Montana, s’il a payé son hébergement, s’il a rendu visite à quelqu’un et qui l’y a accompagné. Il a également refusé d’expliquer pourquoi les coûts de la GRC n’ont pas été divulgués lorsque le gouvernement a répondu à la question de Berthold.

« Conformément à une politique gouvernementale de longue date et pour des raisons de sécurité, le Premier ministre doit voyager à bord d’avions gouvernementaux, qu’il soit pour des raisons officielles ou personnelles », a écrit Alison Murphy, porte-parole du bureau du Premier ministre, dans une réponse par courrier électronique.

« Comme c’était le cas avec les premiers ministres précédents, lorsqu’ils voyagent pour des raisons personnelles, le Premier ministre et tous les invités voyageant avec lui remboursent un billet d’avion commercial équivalent. »

Le premier ministre Justin Trudeau rencontre l’Aga Khan sur la Colline du Parlement à Ottawa le mardi 17 mai 2016. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

Trudeau a été confronté à une controverse dans le passé au sujet des vacances avec sa famille à l’extérieur du Canada. Un voyage pour rendre visite à l’Aga Khan sur une île des Bahamas pendant les vacances de Noël 2016-2017 a donné lieu à une facture aux contribuables de 271 000 $ et à une conclusion du commissaire à l’éthique du Canada selon laquelle il avait enfreint les règles d’éthique du gouvernement.

Un voyage du 26 décembre au 4 janvier de cette année dans un domaine exclusif en Jamaïque a coûté aux contribuables au moins 162 000 dollars. Le riche propriétaire du domaine Prospect, Peter Green, est un ami de longue date de la famille Trudeau qui a également fait un don à la Fondation Trudeau.

Melanie Rushworth, directrice des communications du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, a déclaré que le bureau n’approuve pas les vacances des élus et « ne serait impliqué que lorsque le voyage ou le séjour pourrait être considéré comme un cadeau en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts ou le Code régissant les conflits d’intérêts des députés. »

Comme c’est souvent le cas pour les voyages du premier ministre, la GRC a enregistré la plus grosse facture pour le voyage au Montana. En plus des salaires réguliers des agents chargés de protéger le premier ministre et sa famille, le déplacement a coûté à la police 58 681 $ en heures supplémentaires et 146 312 $ en frais de déplacement divers.

Les dépenses inscrites dans la réponse à la question inscrite au Feuilleton pour les Forces armées canadiennes comprennent 2 752 $ pour l’hébergement du personnel navigant, 1 756 $ pour les indemnités journalières et 13 396 $ pour d’autres dépenses, y compris le carburant d’aviation, la restauration, la manutention et le transport terrestre.

Le Conseil privé a engagé les coûts les plus bas : 1 581 $ pour l’hébergement, 1 226 $ pour les indemnités journalières, 1 667 $ pour les billets d’avion, 26,72 $ pour les autres dépenses et 1 438 $ pour les autres transports.

Elizabeth Thompson peut être contactée à [email protected].