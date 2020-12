Les vacances de Noël des députés doivent être prolongées de près d’une semaine après leur rappel d’une journée pour voter sur l’accord commercial sur le Brexit.

Le chef des Communes Jacob Rees-Mogg devrait annoncer demain qu’ils ne reviendront pas avant le 11 janvier.

C’est six jours plus tard que la date à laquelle ils devaient initialement rentrer et leur donnera au total trois semaines loin de Westminster.

Les deux chambres du Parlement ont été rappelées, le gouvernement espérant que le projet de loi sur les relations futures sera adopté par les Communes et les lords et recevra la sanction royale en une seule journée. Mais le président des Communes, Sir Lindsay Hoyle, a demandé aux députés de rester chez eux plutôt que de se rendre à Londres.

Un pont tranquille de Westminster près des Chambres du Parlement à Londres, dimanche 27 décembre

Dans une lettre envoyée la veille de Noël, il a écrit: « Je vous exhorte vivement à ne pas vous rendre physiquement à Westminster pour participer à des affaires à moins que cela ne soit absolument nécessaire en raison de la grave situation actuelle de santé publique. »

Des centaines des 650 députés devraient voter par procuration. Les chiffres de ce mois-ci ont montré que près des trois quarts des 364 conservateurs avaient nommé le whip en chef adjoint Stuart Andrew pour voter en leur nom dans les décisions.

Et 140 des 200 députés travaillistes avaient choisi le whip du parti Chris Elmore comme leur mandataire, avec 16 autres députés d’arrière-ban laissant Jeremy Corbyn, l’allié Bell Ribeiro-Addy, responsable de leurs votes.

La plupart des députés participant au débat, qui doit débuter à 9h30, devraient le faire de chez eux sur Zoom.

Sous les restrictions de coronavirus, seules 50 personnes sont autorisées à être dans la chambre des communes à la fois.

Le Premier ministre Boris Johnson dans son bureau au numéro 10 informe les membres du cabinet de la nouvelle d’un accord sur le Brexit, le 23 décembre

Lorsque les députés se sont séparés pour Noël le 17 décembre, M. Rees-Mogg a déclaré qu’ils reviendraient le 5 janvier.

Un porte-parole du leader des Communes a refusé de commenter, affirmant que tout changement serait présenté lorsque le Parlement siégera demain. La Chambre des communes a déclaré que les dates des vacances avaient été fixées par le gouvernement.

Des sources des Communes ont déclaré hier soir que les députés se voyaient accorder des jours supplémentaires pour compenser le fait que leurs vacances étaient perturbées par la séance spéciale d’une journée.

Mais d’autres ont affirmé que le retour au Parlement était retardé pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus.

Un rebelle conservateur a estimé que la vraie raison de cette prolongation était que le gouvernement voulait éviter un examen minutieux des restrictions de verrouillage.

«On nous dit des choses différentes en fonction de ce qu’ils pensent que nous allons croire, ce qui n’est rien de tout», ont-ils dit.

Le rebelle conservateur a ajouté: « Le long et le court, c’est que nous devrions être de retour, surtout quand nous disons aux écoles de continuer. »

Certains députés ont exprimé hier soir leur colère face aux projets.

La démocrate libérale Layla Moran a déclaré: «C’est tellement faux et ridicule étant donné que nous avons la capacité de participer et de voter virtuellement. Je travaillerai quand même, mais ce n’est pas comme s’il n’y avait pas de travail à faire au Parlement.