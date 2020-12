La superstar des célébrités Kim Kardashian et le reste de sa célèbre famille savent certainement comment dépenser de l’argent lors de vacances somptueuses – même pendant le verrouillage du coronavirus!

Ici, au Mirror, nous jetons un coup d’œil à certains des voyages les plus luxueux de la star de la télé-réalité – et aux réactions négatives qui ont suivi le voyage pendant la pandémie pour devenir des « Covidiots ».

Avec 67,1 millions de Twitter et 190 millions de followers sur Instagram, les vacances extravagantes de Kim ont certainement divisé l’opinion.

Elle a fait son premier voyage pendant la pandémie en mars, et a continué de susciter la controverse parmi les fans jusqu’à présent, la famille ayant ignoré de manière flagrante les règles dans le but de « faire semblant que les choses sont normales » lors de leurs escapades de luxe.







Décembre 2020

Il semblerait que les Kardashians aient ignoré toutes les réactions négatives reçues des fans furieux en octobre après s’être envolés vers une île privée pour le 40e anniversaire de Kim, car ils sont actuellement en vacances à Tahoe.

Ils séjournent dans leur maison de vacances de luxe Gunbarrel Lodge au cœur de Lakeview Ski depuis le début du mois – et il semble que le clan soit prêt à passer Noël ensemble, ignorant complètement la menace élevée du coronavirus à Los Angeles.

Sept membres du clan – dont Kris Jenner, son petit ami Corey Gamble, les filles Kendall, Khloe, Kourtney, Kim et l’ami de la famille Scott Disick – ont tous posé pour une photo de famille.







Le mari de Kim, Kanye, était introuvable, mais la famille très unie a également emmené leurs enfants avec eux.

Elle a partagé le cliché sur Instagram en écrivant: « Tahoe w the fam ».

Kim a balayé tous les commentaires de ses fans en partageant plusieurs clichés de la pause hivernale.







L’un d’eux a fait rage: « Bon séjour à la maison qui est suivi lol », comme un autre a demandé: « Pourquoi êtes-vous tous ensemble? Beaucoup de familles font ce qu’il faut et restent séparées pour Noël. «

Leur pause gourmande coûte 4500 £ par nuit.

Octobre 2020

Kim a ignoré l’interdiction de voyager non essentielle de la Californie pour faire une somptueuse pause de six jours à Tahiti pour célébrer son 40e anniversaire.

La pause extrêmement coûteuse a vu Kim rejointe par sa grande famille et ses amis malgré la flambée des cas de Covid aux États-Unis.

Il n’est pas étonnant que beaucoup de gens aient eu la bosse et l’ont projetée sur les réseaux sociaux alors que Kim louait une île tropicale privée de 15000 £ par nuit et emmenait tous ses invités à la fête glamour en utilisant un jet privé de luxe.







La soeur mondaine Kendall Jenner et la soeur Kourtney étaient toutes deux aux célébrations rumeurs d’un million de dollars alors qu’elles se relayaient pour spammer les médias sociaux avec des photos de banquets sur la plage et de promenades en bateau.

Partageant une série de photos vantardes sur les réseaux sociaux, Kardashian a écrit que le groupe s’était dirigé vers le voyage pour « faire semblant que les choses étaient normales juste pour un bref instant dans le temps », mais les commentaires étaient qualifiés de « sourds » et ont même déclenché le leur. meme.

L’acteur américain Tom Payne, star de Prodigal Son sur FOXTV, n’était que l’une des nombreuses personnes perplexes devant les vantards de Kim.







Il a fustigé sur Twitter: « Ce fil est tellement incroyablement horrible. Ce n’est pas d’être » humilié « . »

Un autre tweet avec 4300 likes disait: « Vous savez ce qui aurait été normal pour moi, Kim? Ne pas avoir à dire au revoir à ma mère sur FaceTime alors qu’elle mourait de COVID … Frotter cela sur nos visages est cruel et inutile. »

Mars 2020

La maman de quatre enfants a fait son premier voyage lors de la pandémie à Paris pour accompagner son mari Kanye West à son défilé pour la Fashion Week de Paris.

La nouvelle du virus mortel a commencé à se propager à ce stade, alors maman Kris a demandé dans un épisode de L’Incroyable famille Kardashians: « Attendez, avez-vous entendu parler de ce nouveau virus? »

Cependant, Kim a emmené sa fille North, sa sœur aînée Kourtney et sa fille Penelope faire une pause dans la ville alors que leur mère inquiète leur avait dit de reconsidérer le voyage.







Ils ont été vus en train de ramasser de petits souvenirs de la Tour Eiffel chez un vendeur de rue, avant de frapper le carrousel pour un tour rapide.

Peu de temps après leur retour à la maison après le somptueux voyage, la famille a été forcée de commencer à filmer la série à partir de son iPhone alors que la pandémie empirait.

Ils ont découvert les masques faciaux et comment utiliser Zoom pour les appels vidéo familiaux, car ils étaient séparés en raison du verrouillage.

Avant la pandémie, la célèbre famille a voyagé dans le monde entier pour des escapades somptueuses, notamment à Dubaï et en Islande.

Voici un aperçu ci-dessous.







Et ce n’est pas seulement cette année que le clan Kardashian a dépensé de l’argent lors de vacances luxueuses …

Mars 2018

Kim a profité d’une escapade coûteuse au Japon en 2018, séjournant dans certains des meilleurs hôtels de Tokyo.

Elle s’est détendue à l’hôtel de luxe Shangri-La, classé parmi les cinq meilleurs hôtels du pays.

Les filles ont apprécié le thé de l’après-midi et se sont détendues dans le spa primé CHI.









Janvier 2017

Le clan Kardashian a loué une villa de 17 000 £ la nuit au Costa Rica; une propriété élaborée de huit lits avec des chefs exécutifs privés et une piscine obligatoire.

Et juste pour s’assurer que l’équipe de célébrités ne se démenait pas, un spa et un théâtre privé, un bar de luxe et des salles de fête étaient à votre disposition pour vous aider à évacuer les ennuis de la vie quotidienne.

Le voyage a été le premier grand voyage à l’étranger des Kardashian depuis que Kim a été tristement volée à Paris.







Mai 2017

Il est temps pour un voyage extravagant à Dubaï et une chance de séjourner dans le célèbre hôtel Atlantis, The Palm.

Kim aurait déboursé 22000 £ par nuit pour séjourner dans les complexes de luxe, où les pains de savon sont incroyablement recouverts d’or.

Royalty a séjourné à l’hôtel et nul doute que Kim et son entourage se seraient sentis comme chez eux attendus à pied et à terre.

Avril 2016

Le clan s’est rendu en Islande pour parcourir le célèbre Blue Lagoon dans le cadre des célébrations du 37e anniversaire de Kourtney.

Pour faire bonne mesure, les Kardashians ont fait un tour en hélicoptère au-dessus des glaciers emblématiques du pays et se sont dorlotés dans les spas naturels.







Avril 2014

La famille a dépensé 150000 £ par semaine dans un sanctuaire thaïlandais, séjournant dans une villa de rêve.

L’hôtel offre une vue imprenable sur la mer d’Andaman avec des majordomes privés, des chefs et des chauffeurs à la pression pour tous les clients chanceux.

Août 2011

Kim a perdu l’une de ses boucles d’oreilles en diamant de 55000 £ lors de son voyage à Bora Bora.

Elle séjournait à l’opulent Hilton Bora Bora Nui Resort, où vous pouvez louer des suites présidentielles pour 4 000 £ la nuit.

Après avoir été jetée à la mer, Kim s’est effondrée lorsqu’elle a découvert que la boucle d’oreille avait disparu.

Mais sa sœur Kendall a plus tard trouvé la boucle d’oreille alors que Kourtney plaisantait: « Kim, il y a des gens qui meurent [in the world]. «







Octobre 2009

Kim a célébré son 29e anniversaire avec une fête élaborée à Las Vegas.

Elle et son équipage ont séjourné dans la suite du président vénitien à 18 000 £ par nuit, avec une cabine de karaoké privée pour continuer la fête jusqu’au petit matin.

Après une longue nuit de fête, le frère de Kim, Rob et sa compatriote star de télé-réalité Scott Disick, se sont saoulés et ont détruit la suite.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.