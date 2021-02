Les vacances britanniques en Europe «  pourraient être retardées de MOIS grâce au déploiement shambolique du vaccin de l’UE  »

Les BRITS font face à une attente anxieuse de MOIS pour savoir s’ils pourront partir en vacances en Europe cet été.

Angela Merkel a rejeté toute perspective d’ouverture rapide de ses frontières par l’UE alors que les pourparlers sur les passeports vaccinaux étaient au point mort aujourd’hui.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Le chancelier allemand a suggéré que les verrouillages et les restrictions de voyage doivent rester en place jusqu’à ce que plus de personnes aient été piégées.

Et elle a averti que le déploiement lent du bloc signifie qu’il faudra « quelques mois » avant que l’immunité généralisée ne soit obtenue.

Cela survient alors que la France et l’Allemagne se préparaient à de nouveaux verrouillages de Covid, tout comme la Grande-Bretagne cherchait à assouplir ses restrictions.

Et un virologue allemand a révélé que le pays était assis sur un énorme 1,2 million de coups d’Oxford – après que les dirigeants de l’UE aient fait à plusieurs reprises des allégations sans fondement sur son efficacité.

Selon la BBC, seuls 4% de la population allemande ont été vaccinés, contre 27,4% en Angleterre.

Cela vient comme …

Les projets de certificats de vaccination pour rouvrir le tourisme progressent également lentement en raison des luttes intestines amères entre les pays européens sur leur utilisation.

Certains eurocrates ont laissé entendre que les restrictions sur les voyages non essentiels qui affectent les Britanniques ne seront pas abandonnées tant que 70% des adultes européens ne seront pas piqués.

Lorsqu’on lui a demandé si nous pourrions passer des vacances sur le continent cet été, l’un d’eux a répondu: «Je n’ai pas de boule de cristal. Il est trop tôt pour le dire.

« Il y a une volonté de s’assurer d’ici l’été que 70% des personnes soient vaccinées. »

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a précédemment déclaré que son pays serait « mieux préparé » à accueillir les touristes une fois que 70% des personnes seront piégées.

Mais certains initiés de l’euro insistent sur le fait que l’utilisation éventuelle de passeports vaccinaux et que les tests de masse sont une voie plus probable pour rouvrir les frontières.

L’un d’eux a déclaré: « Il existe de nombreuses façons de résoudre ce problème et un simple lien vers les 70% n’est peut-être pas le meilleur. »

L’UE s’est fixé comme objectif de vacciner 70% de sa population d’ici le 21 septembre.

Les dirigeants de l’UE organisent un appel vidéo ce soir pour essayer de progresser.

Mais dans une déclaration commune, ils sont uniquement prêts à « appeler à la poursuite des travaux sur une approche commune » et à convenir de « revenir sur cette question ».

Ils avertiront: « Pour le moment, les déplacements non essentiels doivent être limités. »

L’Allemagne et la France sont toutes deux résistantes à l’idée, qui est poussée par des pays méditerranéens comme la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

Pour le moment, les déplacements non essentiels doivent être limités Dirigeants de l’UE

Mme Merkel a déclaré qu ‘ »il doit en fait être clairement résolu que les personnes vaccinées ne sont plus contagieuses » avant que les passeports de jabs puissent être introduits.

Elle a ajouté: «Tant que le nombre de ceux qui ont été vaccinés est encore tellement inférieur au nombre de ceux qui sont en attente de vaccination, l’Etat ne devrait pas traiter les deux groupes différemment.

«Jusqu’à ce que la soi-disant immunité de troupeau soit atteinte dans quelques mois grâce aux vaccinations, mon objectif est de procéder de telle sorte que nous ne continuions pas à ouvrir puis à refermer.

« Pour cela, nous avons besoin de beaucoup de patience et de force. »

Les initiés de l’UE ont averti que les discussions sur l’utilisation des passeports jabs pour ouvrir à nouveau le tourisme sont « compliquées » étant donné les divisions au sein du bloc.

Un haut diplomate de l’UE a déclaré qu’il y avait un accord sur l’utilisation de ces documents pour les soins de santé transfrontaliers.

Mais ils ont averti que leur application aux voyages internationaux présentait « beaucoup, beaucoup plus de difficultés » pour certains pays.

Ils ont ajouté: «Nous n’avons toujours pas de conseils des autorités sanitaires sur ce que fait et ne fait pas le vaccin.

«Pouvez-vous encore contaminer les autres si vous avez été vacciné? Je ne sais pas.

Le diplomate a déclaré que les pays européens souhaitaient une approche commune et a exprimé des doutes que quiconque ferait cavalier seul en laissant les Britanniques entrer tôt.

Un responsable de l’UE a déclaré que le débat sur la réouverture des voyages internationaux est éclaté, « chacun pensant dans son coin ».

Ils ont dit: « Politiquement, c’est peut-être trop à digérer pour le moment avec des problèmes plus immédiats à résoudre en premier. »

Un deuxième responsable de l’UE a été plus direct, affirmant que le bloc voulait éviter « une nouvelle saison de la mort ».

Certains dirigeants européens sont beaucoup plus impatients de rouvrir leurs frontières aux voyageurs des autres pays européens et de la Grande-Bretagne.

L’Autrichien Sebastian Kurz a appelé à un « passeport vert » qui pourrait être utilisé pour permettre aux personnes vaccinées de voyager librement au sein de l’UE.

Il a déclaré: « Nous voulons revenir à la normale le plus rapidement possible, retrouver nos anciennes vies et un maximum de liberté. »

Les diplomates européens ont déclaré qu’un tel programme pourrait être étendu à la Grande-Bretagne si nos taux d’infection chutaient de manière significative.

L’un d’eux a déclaré: «Si les plans de vaccination britanniques fonctionnent, nous pourrions avoir cette discussion.

« Si la Grande-Bretagne réussissait, il y aurait une volonté de le faire. »

La Grèce avance déjà avec les passeports vaccinaux et est en pourparlers avec le Royaume-Uni sur un pacte touristique.

La Grande-Bretagne a piqué 18,9 millions de personnes, soit 28,3% de la population.

Alors que l’UE n’a distribué que 28,9 millions de tirs à seulement 6,5% de sa population.

Bruxelles a convenu d’une «liste sûre» de pays à partir desquels les voyages non essentiels vers le bloc sont autorisés.

Il comprend actuellement l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Thaïlande, mais pas la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni a enregistré jusqu’à présent environ 19 millions de vaccins, ce qui a suscité les éloges du plus grand journal allemand BILD.

Citant le succès de la vaccination britannique comme une raison d’être optimiste, le titre de la première page de Bild disait hier: «Chers Britanniques, nous vous envions!

Certains pays ont cependant fait un bond en avant, des recherches montrant que la Turquie a piqué près de huit millions de personnes – environ 10% – rapportée Euronews.

Mais à l’autre bout de l’échelle, Chypre et Malte ont vacciné moins de 70 000 personnes.

Les chefs de l’UE ont été alarmés par le fait que les infections restent élevées dans la majeure partie du continent alors que la campagne de vaccination reste en première vitesse.

Leurs efforts sont entachés par la faible utilisation du coup d’AstraZeneca après que des politiciens français et allemands aient répandu des informations erronées sur son efficacité.

En Allemagne, les responsables de la santé sont assis sur un stock de 1,2 million de doses inutilisées du jab, frustrant tout projet de sortir bientôt du verrouillage.

Angela Merkel a déclaré qu’une «troisième vague» d’infections pourrait balayer le pays alors qu’il se débat avec le déploiement du jab – alors que le Royaume-Uni compte les jours vers la liberté.

Seulement 4% de la population allemande a été vaccinée, contre 27,4% en Angleterre, selon le BBC.

Répondant à la réticence de l’Allemagne à recevoir le vaccin, le professeur Thomas Mertens a déclaré à BBC Radio 4 qu’il y avait un « problème » dans le déploiement du vaccin en Allemagne.

Il a déclaré: « Pour le moment, nous avons 1,4 million de doses de vaccin AstraZeneca en magasin et seulement environ 240 000 doses ont été administrées à la population, c’est certainement un problème pour le moment. »

Il a ajouté: «Nous essayons de convaincre les gens d’accepter ce vaccin et de renforcer la confiance pour le vaccin au sein de la population.

« Mais comme vous le savez peut-être, il y a aussi un problème psychologique et il faudra du temps pour atteindre cet objectif. »

Angela Merkel a déclaré qu’elle ne prendrait pas le vaccin Oxford / AstraZeneca parce qu’elle est trop âgée, bien qu’elle ait supplié les résidents de prendre le vaccin.

On a demandé à la chancelière allemande, 66 ans, si elle prendrait le coup pour donner l’exemple à un pays où beaucoup refusent de prendre le coup d’Oxford et où 1,2 million de coups sont inutilisés dans le stockage.

Mais Merkel a dit FAZ qu’elle n’était pas éligible parce que les régulateurs allemands ont limité le jab aux moins de 65 ans, une décision qui n’a pas encore été inversée même après que les données de l’Écosse ont montré qu’il est très efficace chez les personnes âgées.

Et les experts en France ont averti que le pays était confronté à une troisième vague ce printemps en raison de sa lenteur.

Malgré le succès du déploiement des vaccins britanniques, une nouvelle menace pèse sur les vacances d’été de la part des bureaucrates de la santé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a maintenant averti que les vaccinations Covid ne devraient pas être utilisées pour déterminer si les gens peuvent entrer dans un pays, a rapporté Le télégraphe.

L’OMS a déclaré qu’il y avait encore des « inconnues critiques » sur l’efficacité des vaccinations pour réduire la transmission et prévenir le virus alors même que les gouvernements travaillent sur les certificats de vaccins comme moyen de relancer les voyages.

Il a déclaré que les autorités nationales, les compagnies aériennes et les voyagistes « ne devraient pas introduire d’exigences de preuve de vaccination contre le Covid-19 pour les voyages internationaux comme condition de départ ou d’entrée ».

La vaccination ne devrait pas dispenser les voyageurs de devoir subir d’autres «mesures de réduction des risques de voyage», telles que des tests ou une mise en quarantaine, a-t-il ajouté.

Dans sa feuille de route de sortie de verrouillage, Boris Johnson a donné l’espoir que les voyages internationaux pourraient redémarrer dès le 17 mai, les documents de vaccination étant considérés comme essentiels pour permettre aux vacanciers de voyager à l’étranger cet été.

Le PM a promis qu’il prendrait une décision après une enquête du ministère des Transports sur la façon dont cela pourrait être fait en toute sécurité, qui doit faire rapport le 12 avril.

Mais l’OMS ne réexaminera sa propre position sur l’utilisation des preuves de vaccination pour l’entrée ou le départ que dans trois mois, vers la fin du mois de mai.

Bien que positif Boris Johnson ait offert une lueur d’espoir aux Britanniques désespérés d’une pause, certains membres de son propre cabinet semblent revenir en arrière sur la feuille de route.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a averti qu’il était «beaucoup trop tôt» pour réserver des voyages à l’étranger.

Elle a déclaré aux députés: «Il est trop tôt et nous devons examiner les données à chaque étape et la feuille de route esquissée par le premier ministre le montre très clairement.

Malgré cela, les réservations de vacances ont explosé après le discours d’encouragement du Premier ministre sur la feuille de route lundi.

Les pays du sud de l’Europe, dont l’Espagne et la Grèce, ont désespérément besoin du retour des Britanniques pour leurs vacances et ont réagi avec fureur aux appréhensions de l’UE et de l’OMS.

Le ministre grec du tourisme, Harry Theocharis, a déclaré que le bloc devait « agir plus rapidement » pour convenir d’un passeport vaccinal commun pour les visiteurs comme les Britanniques.

Il a fulminé: « En regardant la réaction de certains pays aux propositions de certificat de vaccination, je pense qu’il y a beaucoup de myopie. »

La Grèce était en pourparlers avec le gouvernement britannique pour accueillir les vacanciers britanniques qui ont été vaccinés cet été sans avoir à subir de tests de coronavirus négatifs.

Les responsables du tourisme espagnols avaient également confirmé leur engagement en faveur de l’introduction de passeports d’immunité Covid qui permettraient aux Britanniques de reprendre leur histoire d’amour avec les Costas.

Cette semaine encore, le gouvernement local de la station balnéaire espagnole de Benidorm a commencé à élaborer des plans pour assurer la sécurité des touristes sur ses plages de sable fin dans le cadre de l’assouplissement des restrictions de voyage.

Selon un communiqué officiel obtenu par l’agence de presse Newsflash, le maire de Benidorm, Toni Perez, a proposé de développer un plan appelé «Benidorm Beach Safety Plan» qui a été lancé l’année dernière.

Il a déclaré: « Le modèle sera étendu pour garantir la capacité, la distance sociale, la santé et la sécurité tout en garantissant que les gens profitent toujours de la plage. »

Le plan propose de diviser les plages en carrés individuels mesurant quatre mètres de longueur et de largeur, ce qui garantira le maintien de la distance sociale entre les visiteurs.

Si la proposition est approuvée, le gouvernement embauchera plus de personnel pour s’assurer que les restrictions de plage sont respectées.

D’autres mesures comprennent la suspension de la location de chaises longues et de hamacs ainsi que le nettoyage constant de la zone par le personnel qui les désinfectera le matin, l’après-midi et le soir.

Le maire a déclaré: « La mise en œuvre de ces services montrera que la ville et nos plages sont prêtes pour le retour des touristes, leur garantissant de pouvoir profiter de nos plages tout en gardant toujours la santé des visiteurs au premier plan de nos projets. »

La mairie doit voter demain sur la proposition présentée par Perez.