Les vacances accessibles à Wraxall Yard remportent le prix d’architecture RIBA

« Elle était artiste et designer et elle était offensée par la façon dont l’environnement bâti ignorait les besoins des gens comme elle.

Il a déclaré : « Nous savions, grâce à son expérience, combien il était difficile de trouver un logement de vacances approprié et non laid ou institutionnel.

M. Read a déclaré qu’environ 70 % des visiteurs de Wraxall avaient des besoins d’accès et comprenaient des personnes âgées qui n’étaient pas handicapées mais trouvaient l’environnement moins difficile.

S’adressant à BBC Radio Solent, Mme Blakemore a déclaré que le succès du projet était dû à la vision de M. Read ainsi qu’à « l’effort d’équipe » impliquant des concepteurs, des ingénieurs, des consultants et des artisans.

Elle a déclaré : « Cela a mis l’inclusivité à l’ordre du jour et montre ce qui peut être réalisé quand on y pense dès le début et qu’on a de grandes aspirations pour la rendre aussi élégante et parfaitement intégrée que possible dans le design. »

Le prix Stephen Lawrence est décerné à la mémoire de Stephen Lawrence, l’adolescent noir et aspirant architecte assassiné lors d’une attaque à caractère raciste dans le sud de Londres en 1993.

Le lauréat du prix devient également le mentor d’un étudiant en architecture qui siège au jury.