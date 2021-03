Les vacances à l’étranger pourraient déclencher un autre verrouillage car elles risquent de ramener des variantes de coronavirus évitant les vaccins, préviennent les experts.

Boris Johnson a promis que sa « feuille de route » mettrait fin aux restrictions paralysantes « une fois pour toutes », alors que la Grande-Bretagne marque un an depuis que la vie telle que nous la connaissions s’est arrêtée.

Mais les scientifiques du SAGE affirment que les voyages à l’étranger cet été pourraient « mettre en péril » les faibles taux d’infection durement acquis au Royaume-Uni au milieu d’une troisième vague en spirale en Europe.

Le professeur Kamlesh Khunti, membre du SAGE, a exhorté les Britanniques à ne pas réserver de vacances à l’étranger «avant l’année prochaine».

« Nous avons eu des personnes venant d’Espagne et d’Italie (l’été dernier) et cela a augmenté les taux au Royaume-Uni », a-t-il déclaré au Guardian. «Nous ne pouvons pas permettre cela maintenant. Cela risque-t-il un autre verrouillage? Absolument.’

Et le professeur Calum Semple, qui siège également au SAGE, a averti la France, l’Allemagne, la Belgique et d’autres pays que le fait de voir un pic dans les cas au milieu de faibles taux de piqûres était le « terrain de reproduction idéal » pour les variantes dangereuses.

« Donc, à ce stade, la Grande-Bretagne a fait le bon travail, le problème est que cette troisième vague se déroule ailleurs, cela générera de nouvelles variations », a-t-il déclaré à Sky News.

« Même en Grande-Bretagne, il y a une probabilité d’une troisième vague en juillet et août, lorsque nous débloquons la société. »

Le Premier ministre a averti que les cas croissants de l’Europe « s’échoueraient sur nos côtes », alors qu’il se préparait à offrir des millions de premières doses au continent qui a lutté avec son déploiement maladroit.

M. Johnson a placé le taux élevé de vaccination au cœur de sa stratégie de sortie de verrouillage, mais a averti que la propagation de nouvelles variantes gênantes pourrait faire dérailler les plans. La première date à laquelle toutes les restrictions pourraient disparaître est le 21 juin.

Les scientifiques ont suggéré un « système de feux de signalisation » pour autoriser les vacances, avec des voyages uniquement autorisés dans les pays avec un faible nombre de cas, aucun risque de variante et une forte adhésion aux jab.

Cela vient au milieu d’amendes de 5000 £ pour quiconque quitte le Royaume-Uni sans « excuse raisonnable » et que les restrictions pourraient durer toute l’année pour certains points chauds de vacances.

Le professeur Kamlesh Khunti, du SAGE, a exhorté les Britanniques à ne pas réserver de vacances à l’étranger «avant l’année prochaine», affirmant qu’ils risquaient d’importer des variantes dangereuses. Le professeur Calum Semple, également sur SAGE, a déclaré que la hausse des cas sur le continent au milieu des faibles taux de vaccination était le « terrain de reproduction idéal » pour de nouvelles variantes gênantes

L’Allemagne est l’un des nombreux pays européens confrontés à de nouvelles mesures de verrouillage sévères alors que les cas augmentent au milieu d’un déploiement de vaccins bloqué qui a laissé les gens sans protection

Trois cas de la variante de New York ont ​​été identifiés au Royaume-Uni, qui peut avoir été ici depuis au moins un mois. Ils portent la mutation E484K, ce qui peut rendre les vaccins moins efficaces

Boris Johnson a placé les taux de vaccination au cœur de sa stratégie de sortie de verrouillage, mais a averti que la propagation de nouvelles variantes pourrait faire dérailler ses plans. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le Royaume-Uni devrait être prêt en permanence pour les pandémies

LES VACANCES ÉTRANGÈRES SERONT ILLÉGALES À PARTIR DE LUNDI Les voyageurs font face à une amende de 5000 £ pour partir en vacances à l’étranger lorsqu’une interdiction de quitter le Royaume-Uni sans « excuse raisonnable » entre en vigueur lundi. La menace d’amendes a été prolongée jusqu’à fin juin, ce qui rend les vacances d’été à l’étranger de plus en plus improbables alors qu’une troisième vague de coronavirus balaie l’Europe. Et la France est susceptible d’être ajoutée à une « liste rouge » des pays nécessitant une quarantaine hôtelière d’ici la fin de la semaine. Les responsables de la santé sont de plus en plus préoccupés par une augmentation des cas de la variante sud-africaine de Covid outre-Manche. Un haut ministre a même suggéré que l’ensemble du continent pourrait être mis sur la liste rouge en raison du déploiement bâclé du vaccin. Des vacances sans quarantaine peuvent ne pas être possibles avant août, anéantissant tout espoir de voyages à l’étranger jusqu’à la fin de l’été. Le secrétaire aux transports Grant Shapps dirige un groupe de travail qui rendra compte d’ici le 12 avril de la manière et du moment où l’interdiction des voyages non essentiels peut être levée. Il ne peut pas être plus tôt que le 17 mai selon la feuille de route officielle de M. Johnson. Cela pourrait signifier que la mise en quarantaine après les voyages à l’étranger resterait en place au moins jusqu’au mois d’août.

La Grande-Bretagne a déclenché des tests de surtension pour éradiquer les cas des variantes sud-africaine et brésilienne, ce qui, selon les études, pourrait rendre l’immunité induite par le jab moins efficace.

Les chiffres de Public Health England ont montré qu’il y a eu respectivement 351 et 55 cas, ce qui, selon les scientifiques, suggère que les deux variantes n’ont pas encore pris pied dans le pays.

Mais sur le continent, les cas de souche sud-africaine augmentent rapidement et représentent déjà 10 à 15 pour cent de toutes les nouvelles infections en France seulement.

Cela soulève le spectre qu’ils pourraient devenir ensemencés dans le pays et se propager rapidement si l’Europe ne parvient pas à maîtriser les cas avant l’été, ce qui, selon les scientifiques, pourrait déclencher un autre verrouillage.

Ils ajoutent que la hausse des infections face aux faibles taux de vaccination risque également l’émergence de nouvelles variantes dangereuses, car cela donne au virus le temps d’apprendre des astuces pour éviter l’immunité déclenchée par le vaccin.

Le professeur Khunti, de l’Université de Leicester, a averti aujourd’hui que les vacances d’été des ministres pourraient « compromettre » le faible nombre de cas en Grande-Bretagne.

« Cela a été un blocage dur, nous nous en tirons si bien, nous ne pouvons pas compromettre cela maintenant », a-t-il déclaré.

«Nos taux diminuent, notre taux de vaccination est fantastique, et la plus grande crainte que nous ayons, ce sont les nouvelles variantes contre lesquelles les vaccins ne fonctionnent pas aussi bien.

Le professeur Semple, épidémiologiste à l’Université de Liverpool, a averti que la troisième vague britannique – qui, selon les experts, pourrait toucher dès juillet – se concentrera probablement dans un premier temps sur ceux qui sont « moins sensibles aux maladies très graves ».

« C’est inévitable, car nous débloquons, il y aura une augmentation des cas », a-t-il déclaré.

« (Mais) la clé ici est d’avoir gagné la course pour vacciner les membres les plus vulnérables de la société afin que nous puissions garder la société ouverte cette fois-ci. »

Cependant, le professeur Neil Ferguson, expert de haut niveau, dont les prévisions effrayantes de milliers de morts ont effrayé les ministres lors du premier verrouillage, a déclaré que la modélisation suggérait que ce verrouillage pourrait vraiment être le dernier de la Grande-Bretagne.

«L’équipe de l’Impériale et moi avons passé les derniers mois à modéliser la vaccination et de nouvelles variantes», a-t-il écrit dans The Telegraph.

« Les prochains mois nécessitent une vigilance continue, mais j’espère que ce troisième lock-out sera vraiment le dernier. »

Les experts préviennent que la Grande-Bretagne pourrait faire face à une troisième vague de la maladie cet été, car davantage de restrictions sont assouplies et les cas devraient augmenter.

Bien que considéré comme pire pendant l’hiver, le virus peut également se propager rapidement pendant les mois d’été. L’Afrique du Sud, par exemple, a subi sa deuxième vague à sa période la plus chaude de l’année.

Le Premier ministre a averti qu’il freinerait sa feuille de route si les cas devaient augmenter d’une manière qui pourrait déclencher davantage d’hospitalisations et de décès dus à Covid.

M. Johnson n’a pas non plus exclu d’imposer des limites plus strictes aux zones locales pour contenir la propagation de la maladie.

Intitulé Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Steps) (England) Regulations 2021, les lois entrent en vigueur le 29 mars (photo: Heathrow)

Cela intervient alors que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aujourd’hui que le Royaume-Uni doit être « prêt en permanence » à toutes les futures pandémies.

S’adressant à Sky News, il a déclaré: « Nous devons être en permanence à l’avenir, en permanence pour être prêts pour une autre pandémie.

« C’est un fait de la vie et c’est quelque chose auquel nous devons être préparés et nous devons nous assurer que tous les » apprentissages « et toutes les améliorations scientifiques sont compris et que nous sommes correctement prêts. »

Il a ajouté: « Nous avons des gens qui disent pouvez-vous aller plus vite, ne pouvez-vous pas ouvrir plus rapidement les voyages internationaux, et aussi certaines personnes disent ne pas pouvoir aller plus lentement.

«Mais je pense que la population en général pense que c’est à peu près le bon rythme, et la meilleure science pense que c’est à peu près le bon rythme.

M. Johnson a promis de mener une enquête sur les erreurs commises au début de la pandémie, pour s’assurer que la Grande-Bretagne apprend de ses erreurs, mais une date n’a pas encore été fixée.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a appelé aujourd’hui le gouvernement à lancer l’enquête publique dès juin, date à laquelle la feuille de route du Premier ministre est sur le point de prendre fin.

La loi stipule que nul ne peut « quitter l’Angleterre pour se rendre à une destination en dehors du Royaume-Uni, ou se rendre à un point d’embarquement ou y être présent dans le but de voyager de là vers une destination en dehors du Royaume-Uni » sans un excuse

Les vacances à l’étranger ont subi un nouveau coup après que British Airways et easyJet aient abandonné davantage de vols d’été.

Les passagers ont été consternés par la dernière série d’annulations qui incluent des voyages en juillet et en août – après la reprise des voyages à l’étranger le 17 mai.

L’Europe est aux prises avec une augmentation des cas et hier, un ministre britannique de la Santé a averti que tout le continent pourrait être mis sur la « liste rouge » des pays nécessitant une quarantaine hôtelière.

Et le gouvernement a annoncé aujourd’hui qu’il introduirait une amende de 5 000 £ pour les contrevenants aux règles pris en flagrant délit de pause à l’étranger.

British Airways insiste sur le fait que les annulations n’étaient pas dues à l’évolution de la situation avec la pandémie, mais à une réduction de routine des vols pour refléter le point de vue de l’IATA, l’organisme commercial des compagnies aériennes, selon lequel les voyages à l’étranger ne reprendront pas aux niveaux d’avant la pandémie d’ici 2023.

Les itinéraires simplifiés comprennent moins de vols vers l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède.

Des sources ont qualifié les coupures de vols de « statu quo » – et ont suggéré que d’autres pourraient être ajoutées à l’avenir s’il y a une marge de manœuvre.

Pourtant, les futurs vacanciers étaient exaspérés de voir que les vols pour lesquels ils avaient réservé après le verrouillage étaient même supprimés.

L’un d’eux a déclaré: « Je reçois des courriels de bienvenue, alors j’ai réservé des vols de bonne foi après avoir reçu ma première dose de vaccin.

«Hier, deux ont été annulés pour la mi-juillet. Aujourd’hui, un autre a été annulé pour la mi-août. C’est absolument ridicule, soit vous voulez le retour des passagers, soit vous ne le faites pas!

Les gens sur Twitter se sont également plaints que leurs vols avaient été annulés par easyJet.