Les utilisateurs vérifiés de Twitter pourraient bientôt devoir payer des frais mensuels pour conserver les badges sous la direction d’Elon Musk

Les badges “vérifiés” pour les utilisateurs pourraient bientôt devenir une fonctionnalité payante de Twitter, ont déclaré des sources à Platformer.

Des sources ont déclaré qu’il y avait des discussions internes pour faire de la vérification une fonctionnalité de Twitter Blue après la prise de contrôle de Musk.

The Verge a rapporté que Twitter Blue pouvait facturer jusqu’à 19,99 $ pour l’abonnement au niveau de vérification.

Suite à l’accord de 44 milliards de dollars d’Elon Musk pour acheter Twitter, plusieurs médias ont rapporté l’auto-déclaration anti-publicité “Chief Twit” pourrait bientôt lancer une nouvelle méthode pour générer des revenus sur la plateforme sociale en faisant payer les utilisateurs pour leurs badges de vérification.

Des sources proches du dossier dit à Platformerune newsletter créée par Casey Newton, un ancien rédacteur en chef de The Verge, que les dirigeants de Twitter ont passé le week-end à discuter d’un éventuel changement de la plateforme sociale où les utilisateurs devraient payer pour s’abonner à Twitter Blue sous peine de perdre leurs badges.

Gazouillement Bleu, un abonnement mensuel de 4,99 $, lancé l’année dernière en tant qu’offre premium de la plate-forme, permettant aux utilisateurs d’accéder à de nouvelles fonctionnalités telles que des icônes d’application personnalisables, la possibilité d’annuler ou de mettre en signet des tweets, et un “mode lecteur” pour afficher plus facilement de longs fils de messages. Un abonnement au niveau de vérification peut coûter jusqu’à 19,99 $ par mois, The Verge a rapporté.

Actuellement uniquement disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, le lancement de Twitter Blue a eu du mal à attrait de niche et fonctionnalités limitées – mais lier la vérification aux frais d’abonnement pourrait renforcer sa popularité. Si Twitter exigeait un paiement pour son statut vérifié, ce serait la première grande application américaine de médias sociaux à le faire, car la plupart des plateformes offrent cette fonctionnalité gratuitement.

Le processus de vérification actuel, que Musk a décrite précédemment comme “comme si Kafka avait un Magic 8-Ball”, a longtemps été décrié comme étant un “élitiste” statut, avec conditions d’éligibilité étroites quelquefois considéré comme biaisé par rapport aux utilisateurs moyens. Lier la vérification au modèle d’abonnement payant établirait des critères plus clairs pour l’obtention d’un badge, ainsi que générerait des revenus supplémentaires pour la plate-forme de médias sociaux.

Bien que le déménagement n’ait pas été finalisé, des sources dit à PlatformerMusk a par le passé publié sur la façon dont il déteste la publicitéet dans son discours d’OPA aux investisseurs qui se sont engagés à réduire la dépendance de la plate-forme aux revenus publicitaires et augmenter le revenu moyen par utilisateur.

Musk et les représentants de Twitter n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.