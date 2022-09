Les utilisateurs sont plus susceptibles d’adopter des mesures de santé préventives basées sur l’IA avec une touche humaine, selon une étude

Une étude menée par des chercheurs de la Nanyang Technological University Singapore a révélé que les individus sont plus susceptibles d’accepter les interventions de santé préventive suggérées par l’IA avec la participation d’experts en santé humaine.

Il a également constaté une confiance moindre dans les soins préventifs basés sur l’IA que dans les interventions menées par des experts humains.

RÉSULTATS

L’étude a enquêté sur les perceptions des utilisateurs des interventions de santé préventives, telles que le dépistage de la santé et les invites à l’activité physique, proposées par l’IA par rapport à celles recommandées par les humains. Il a impliqué environ 15 000 participants en Corée du Sud utilisant une application de santé mobile non divulguée.

Le premier groupe de 9 000 participants a été regroupé en trois : un groupe a reçu les étapes quotidiennes recommandées par l’IA ; un autre groupe a reçu des recommandations d’étapes d’experts humains, et un troisième groupe contrôlé a reçu une intervention neutre qui ne mentionnait ni l’IA ni un expert en santé.

Il a été constaté que près d’un sur cinq de ceux qui ont reçu des suggestions d’IA ont accepté l’intervention tandis que 22% des personnes du deuxième groupe ont accepté les recommandations d’experts humains.

Plus tard, un autre groupe de participants a été recruté avec un groupe recevant une intervention qui révélait l’utilisation de l’IA en tandem avec des experts de la santé et un autre groupe recevant une intervention qui expliquait comment l’IA avait proposé des recommandations d’étapes.

À partir de cette cohorte, les chercheurs ont noté que les individus acceptent plus les interventions de santé suggérées par l’IA qui sont complétées par des experts humains que les interventions basées uniquement sur l’IA ou les humains. Il existe également un taux de confiance plus élevé dans les interventions transparentes générées par l’IA.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’étude résultatsqui ont été publiés dans la revue Production and Operations Management, indiquent que l’élément humain reste important même si le système de santé adopte davantage l’IA pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des patients.

“Notre étude montre que l’élément humain affectif, qui est lié aux émotions et aux attitudes, reste important même si les interventions de santé sont de plus en plus guidées par l’IA, et que cette technologie fonctionne mieux lorsqu’elle complète les humains plutôt qu’elle ne les remplace”, a déclaré Hyeokkoo Eric Kwon, un professeur agrégé de la NTU Nanyang Business School qui a dirigé l’étude.

LA GRANDE TENDANCE

Compte tenu de l’omniprésence croissante de l’apprentissage automatique et de l’IA dans les établissements de santé, il est devenu plus crucial de concevoir la technologie numérique en pensant aux utilisateurs pour s’assurer qu’ils deviennent une partie intégrante des interventions de soins.

Dans un forum HIMSS à la fin de l’année dernière, Jai Naharcardiologue pédiatrique au Children’s National Hospital aux États-Unis, a déclaré que “chaque fois que nous essayons de déployer une solution productive qui intègre l’IA, [the patients should be involved] dès la conception du produit ou du service ». Les cliniciens doivent également être inclus dans ce processus, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, un autre étude de santé mobile en Corée du Sud publié plus tôt cette année a révélé que les applications de santé mobiles pourraient atténuer les effets des déterminants sociaux sur la santé des Sud-Coréens. Sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 1 000 participants, il a été révélé que l’utilisation fréquente des technologies de santé mobiles pouvait atténuer les effets du SDOH, tels que les inégalités économiques sociétales, sur la capacité d’une personne à gérer sa santé et sur la vision personnelle de sa santé.