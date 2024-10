Les utilisateurs signalent une panne sur le site de jeu

MIS À JOUR: Des milliers d’utilisateurs ont signalé lundi des problèmes pour accéder à Roblox, la plateforme de jeux en ligne et le monde virtuel.

Les rapports de problèmes pour Roblox ont commencé à augmenter vers 6 h 15 (heure du Pacifique), selon le service de surveillance de site Downdetector. Les rapports d’utilisateurs ont atteint un peu plus de 7 000 à 7 h 27 (heure du Pacifique), selon Downdetector. Les utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion et ont publié des captures d’écran sur les réseaux sociaux de messages d’erreur indiquant : « Erreur de démarrage de l’expérience. Une erreur s’est produite lors de la tentative de lancement de l’expérience. Veuillez réessayer plus tard.

La page d’état de Roblox, dans un message publié lundi à 7 h 55 (heure du Pacifique), a reconnu qu’« un problème est survenu qui a causé des problèmes aux joueurs et aux utilisateurs de la plate-forme à partir d’un peu après 6 h du matin (heure du Pacifique). Il s’agissait d’un problème qui s’est lentement développé, mais qui a été détecté et résolu.

Selon la page Roblox, il y avait des problèmes connus la semaine dernière : le 8 octobre, à 17 h 19 (heure du Pacifique), il a été rapporté que « nous enquêtons sur des problèmes d’accès à la plate-forme et au studio ». Dans une mise à jour horodatée à 22 h 57 (heure du Pacifique), la page Roblox a déclaré : « Cet incident a été résolu et l’accès a été rétabli. »

Sur son site Web, Roblox indique que sa « mission est de créer une plateforme de co-expérience humaine qui permet à des milliards d’utilisateurs de se réunir pour jouer, apprendre, communiquer, explorer et élargir leurs amitiés ». Il indique que Roblox « est classée parmi les meilleures plateformes de divertissement en ligne pour un public de moins de 18 ans », sur la base des visites mensuelles moyennes et du temps passé mesuré par comScore.

Pour le deuxième trimestre 2024, Roblox a déclaré que ses utilisateurs actifs quotidiens moyens s’élevaient à 79,5 millions, en hausse de 21 % d’une année sur l’autre. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 893,5 millions de dollars, en hausse de 31 % d’une année sur l’autre, et une perte nette de 205,9 millions de dollars (contre une perte nette de 282,8 millions de dollars un an plus tôt).