Les utilisateurs signalent des tremblements et des cliquetis de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro dans des applications telles que TikTok, Instagram et Snapchat

Apple a sorti l’iPhone 14 Pro vendredi, avec des utilisateurs du monde entier mettant la main sur les nouveaux appareils après leur annonce plus tôt ce mois-ci. Alors que de plus en plus de personnes mettent la main sur le nouvel iPhone, un problème a été découvert où la caméra de l’iPhone 14 Pro commence à trembler et à faire un bruit de cliquetis dans certaines applications tierces, notamment TikTok, Instagram et Snapchat.

Le problème, qui a été largement signalé sur les réseaux sociaux, semble être un bogue logiciel plutôt qu’un problème avec les nouveaux iPhones eux-mêmes, le problème semblant être limité à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max, peut-être lié au nouvelle technologie de stabilisation d’image optique à décalage de capteur dans la dernière série d’iPhone.

Le problème ne semble se produire que dans les applications tierces et non dans l’application Appareil photo d’Apple, ce qui suggère que le problème sera lié au logiciel.

Les iPhone 14 Pro sont sur écoute. Les utilisateurs du dernier modèle d’iPhone ont signalé un problème de tremblement/cliquetis lorsqu’ils essayaient d’utiliser l’appareil photo sur des applications tierces, comme Instagram, Snapchat et TikTok. (h/t : YouTube/Chance Miller) pic.twitter.com/rplGtZqFmJ — Matin Brew ☕️ (@MorningBrew) 19 septembre 2022

Apple n’a pas encore officiellement reconnu le problème ou partagé des conseils sur les correctifs potentiels, bien qu’une mise à jour logicielle soit probablement bientôt publiée pour résoudre le bogue.