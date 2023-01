Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’expériences de navigation continue entre les smartphones Galaxy et la série Galaxy Book – Samsung Global Newsroom

Dans le cadre des efforts continus de Samsung pour améliorer la connectivité PC-Mobile, la nouvelle fonctionnalité “Sites Web récents” de Microsoft Phone Link est désormais disponible pour les smartphones Galaxy et la série Galaxy Book.

Les appareils connectés augmentent la productivité et la commodité, mais il est toujours possible de repousser encore plus loin les limites de la connectivité. Selon un récent sondage,1 77 % des personnes utilisent plusieurs applications et appareils ensemble pour une seule tâche, mais trouvent également que cela peut demander beaucoup d’efforts supplémentaires. Dans cet esprit, Samsung Electronics est toujours à la recherche de nouvelles façons d’offrir une expérience connectée qui harmonise les forces et les capacités de ses smartphones, PC, tablettes, montres et bien plus encore pour un écosystème multi-appareils véritablement homogène.

L’une de ces nouvelles fonctionnalités de connectivité est les sites Web récents2 — une mise à jour pour Microsoft Phone Link3 L’application est maintenant disponible dans toute la série Galaxy Book — qui permet aux utilisateurs de continuer à parcourir les sessions depuis leur smartphone sur leur PC sans effort. Un excellent moyen de se lancer rapidement lors du passage d’un téléphone à un Galaxy Book, cette fonctionnalité rend les expériences de navigation plus fluides et plus mobiles, garantissant que les utilisateurs ne manquent jamais un battement de leur productivité.

Les utilisateurs de Galaxy Book peuvent désormais appeler des sessions récentes à partir de leur smartphone en un seul clic, ce qui simplifie la navigation multi-appareils pour une navigation réactive et pratique. Par exemple, supposons qu’un utilisateur souhaite rechercher quelque chose sur son téléphone et ouvre plusieurs onglets. À un moment donné, il pourrait être plus efficace d’ouvrir ces mêmes onglets sur un écran plus grand et de commencer à travailler avec certaines applications PC. Avec les sites Web récents, cette tâche est plus facile que jamais, permettant aux utilisateurs d’ouvrir de nouveaux onglets sans avoir à revenir en arrière pour vérifier les termes de recherche ou les historiques de navigation.

Pour utiliser les sites Web récents, assurez-vous de lier votre smartphone Galaxy à Galaxy Book via Link to Windows sur votre téléphone et l’application Microsoft Phone Link sur votre PC. Ensuite, ouvrez simplement l’application Microsoft Phone Link ou le menu déroulant sur votre PC, qui affichera une liste des sites Web que vous avez récemment ouverts sur votre smartphone. Cliquer sur l’un de ces sites Web le lancera immédiatement sur votre Galaxy Book.

Les sites Web récents font partie d’une variété de fonctionnalités de connectivité nouvelles et à venir qui rendent l’expérience connectée entre les smartphones Galaxy et la série Galaxy Book plus riche et plus adaptable que jamais. En débloquant des possibilités illimitées entre les appareils, Samsung permet aux clients d’utiliser et de combiner leurs appareils de manière plus innovante et accessible. Restez à l’écoute pour le prochain événement Galaxy Unpacked pour en savoir plus sur les efforts de Samsung pour pousser la connectivité multi-appareils pour la série Galaxy Book et au-delà.

1 Recherche sur les comportements de communication du Samsung Design Innovation Center, 2021 (n = 100)

2 “Sites Web récents” est uniquement disponible lors de l’utilisation de l’application Internet Samsung sur un smartphone Samsung Galaxy avec One UI 3.1.1 ou supérieur (Samsung Galaxy S, Note, Z Fold, Z Flip) et Windows PC avec Windows 10 20H1 ou supérieur. Nécessite les dernières mises à jour de l’application pour se connecter au service Windows (2.3 ou supérieur). La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon l’application

3 Les utilisateurs doivent lier leur appareil Samsung Galaxy à leur PC Windows via “Lien vers Windows” sur le téléphone et l’application Microsoft Phone Link sur PC et suivre les invites de configuration, notamment en étant connecté au même compte Microsoft. Le lien vers Windows est préchargé sur certains appareils Samsung Galaxy. PC (Microsoft Phone Link App) nécessite Windows 10 ou supérieur. Microsoft Phone Link recommande que l’appareil Samsung Galaxy soit sur le même réseau Wi-Fi que le PC. Certaines applications mobiles peuvent limiter le partage de contenu sur d’autres écrans. Certaines fonctionnalités connexes peuvent varier selon l’appareil.