La production, entièrement réalisée par les utilisateurs de TikTok, bénéficiera du traitement de scène pendant une durée limitée en janvier. Le concert filmé, qui sera diffusé en direct le 1er janvier, bénéficiera aux artistes sans emploi.

Comme le film d’animation, la comédie musicale suit un rat précoce nommé Rémy dans son voyage vers la perfection culinaire dans une cuisine parisienne.

Les détails sont minces OMS jouera dans le prochain concert, mais les producteurs ont promis que le casting comprend « un groupe d’acteurs de Broadway bien-aimés » ainsi que les créateurs de TikTok qui l’ont fait. Ils peuvent à peine croire que c’est réel non plus.

Il faut souvent des années pour que de nouvelles œuvres théâtrales fassent officiellement leurs débuts. Ce n’est pas le cas pour « Ratatouille » de TikTok.

Tout a commencé en août, lorsque l’utilisateur Em Jaccs a partagé un clip d’elle-même chantant une ode à Remy.

« Rémy, la ratatouille, le rat de tous mes rêves», elle a chanté a capella, d’une voix convenablement aiguë pour un rat.

Em Jaccs, de son vrai nom Emily Jacobsen, partage régulièrement de courtes chansons sur des personnages animés de Disney. Mais ses louanges musicales pour Remy ont déclenché quelque chose de spécial.

En octobre, le compositeur Daniel Mertzlufft a ajouté plus de voix et d’instruments sous ses paroles – et un phénomène est né.

Le reste de TikTok a commencé à intervenir avec leurs propres contributions à la partition.

Il y a la ballade émouvante chantée par le héros culinaire de Remy, Gusteau, «Anyone Can Cook», écrite et interprétée par RJ Christian, étudiant à l’Université de New York. Un hymne comique et plein d’accordéon pour le père rat corpulent de Remy de Gabbi Bolt en Australie. Un duo de tango pour la chef Colette et le maladroit Linguini, interprété à la perfection glaciale par les utilisateurs @aaaacaia et @blakeyrousey.

Un utilisateur, Shoebox Musicals, a créé un ensemble simulé pour la comédie musicale avec une platine vinyle de style « Les Misérables ». Un autre, le marionnettiste Brandon Hardy, a créé des costumes pour Remy et ses compagnons rats. Le designer Jess Siswick a créé l’affiche et l’image originale – la ratatouille empilée en forme de Rémy le rat – que la production à venir a utilisées dans ses supports promotionnels.

Depuis que Jacobsen a partagé sa vidéo originale qui a lancé le «défi ‘Ratatouille’», la plate-forme indique que 200 millions d’utilisateurs de TikTok ont ​​vu la chorégraphie participative et entendu la partition originale.

Et avec les fonctionnalités de TikTok telles que « duo », les utilisateurs ont pu ajouter leurs noms à la liste de plus en plus longue des contributeurs de la comédie musicale. Bien sûr, ils avaient le matériel source de « Ratatouille », de l’œuvre de Pixar.

Les billets bénéficieront aux artistes sans emploi

L’idée collective de TikTok a attiré l’attention de Seaview Productions , une société de production de théâtre et de films qui a récemment produit les nominés par Tony « Slave Play » et « Sea Wall / A Life ».

Le PDG de Seaview, Greg Nobile, a déclaré dans un communiqué qu’il était impressionné par la manière dont les utilisateurs de TikTok se comportaient sur la plate-forme, un «nouveau débouché pour la collaboration créative».

Déjà saluée comme le « plus grand événement théâtral de 2021 (à ce jour) », la version concert – présentée en association avec TikTok et la billetterie TodayTix – de « Ratatouille » ne sera jouée qu’une seule fois et sera disponible en streaming pendant 72 heures seulement. à partir du 1er janvier 2021.

La vente de billets profitera à l’Actors Fund, une organisation à but non lucratif qui soutient les artistes et les employés en coulisse de l’industrie du divertissement.

Le président-directeur général d’Actors Fund, Joseph P. Benincasa, a déclaré dans un communiqué que, selon lui, le projet « est sûr de faire plaisir aux amateurs d’arts du monde entier en cette période des fêtes, tout en aidant à collecter des fonds indispensables pour ceux qui en ont besoin. dans notre communauté du divertissement et des arts de la scène. «

Le soulagement de l’industrie des arts du spectacle est cruellement nécessaire. La pandémie a fermé Broadway en mars, et elle restera probablement fermée au moins jusqu’à l’été 2021. Les théâtres régionaux, quant à eux, ont du mal à rester à flot alors qu’ils ne peuvent pas produire de spectacles en salle. En août, le Brookings Institute a estimé que la pandémie entraînerait la perte d’environ 1,4 million d’emplois dans les arts de la scène – environ 50% de tous les emplois dans les arts.

Alors qu’une grande partie de la « Ratatouille » de TikTok a été créée par des passionnés de théâtre qui occupent d’autres emplois, Jacobsen a déclaré que les scénographes, costumiers et interprètes professionnels – dont beaucoup étaient sans travail pendant la pandémie alors que les théâtres étaient fermés – ont également apporté leurs talents.

«Je me suis accordé à de nombreux avantages pour The Actor’s Fund au cours des derniers mois et l’idée que j’ai maintenant l’impression que mon travail joue un petit rôle dans la concrétisation d’une personne est tellement excitante pour moi», a déclaré Jacobsen à CNN. .

Dans un clip confirmant que le concert « Ratatouille » était bien réel, Jacobsen a remercié les millions d’utilisateurs de TikTok qui en ont fait un phénomène.

« C’est comme, tu as fait ça, TikTok! » dit-elle. « Vous en avez fait une chose! Vous êtes la cause de ce grand avantage pour le Fonds des Acteurs, d’aider tant de personnes sans travail. »

Bien que sa vidéo ait été le moteur de la création de la comédie musicale, Jacobsen et ses collègues ne s’approprient pas l’œuvre. Il appartient à TikTok – le petit spectacle qui pourrait sur le petit rat qui pouvait cuisiner.