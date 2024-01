Les utilisateurs mettent en garde contre la taxe sur l’App Store après que Twitch Turbo ait obtenu la disponibilité mobile

Les utilisateurs des réseaux sociaux avertissent les autres des prix gonflés après que les abonnements Twitch Turbo soient devenus disponibles via l’application mobile.

Lorsque vous effectuez un achat sur mobile via une application comme Tic, Coupou Twitter/X, il y a de fortes chances que vous payiez un prix légèrement plus élevé que si vous achetiez la même chose via le navigateur.

Les deux Google et Pomme prenez une réduction de 30 % sur chaque achat pour des choses comme les abonnements, et les entreprises compensent souvent cette perte en facturant davantage à l’utilisateur final.

Twitch a annoncé le 19 janvier 2024 que les utilisateurs peuvent désormais s’abonner à Twitch Turbo via l’application, mais les utilisateurs avertissent les autres du prix gonflé associé à cette fonctionnalité.

Les utilisateurs de Twitch mettent en garde contre le supplément mobile Turbo

Dans une publication sur son compte Twitter, Twitch a déclaré qu’il était désormais « plus facile que jamais » de récupérer Twitch Turbo, accompagné d’une capture d’écran montrant le coût de 15,99 $ par mois.

Le prix gonflé représente une augmentation de 4 $, et les utilisateurs n’ont pas tardé à en avertir les autres dans les réponses.

“N’achetez pas Twitch Turbo sur mobile, c’est plus cher en raison du traitement des paiements qui prend une réduction”, a répondu un utilisateur.

Le streamer Twitch Lowco a également partagé l’avertissement. Dit-elle: « N’achetez jamais rien via l’application mobile ! Le turbo, les abonnements et les bits sont plus chers en raison des frais de l’App Store. Twitch Turbo coûte 11,99 $/mois via le bureau/le Web.

«Pour tous ceux qui se demandent pourquoi c’est 16 $ et non les 12 $ normaux. C’est parce que si vous achetez des abonnements sur mobile, Google/Apple en prend une part de 30 %. Donc pour égaliser, le prix est 30 % plus élevé, ce qui le porte à 16 $ », a partagé un troisième utilisateur.

Twitch n’a pas tardé à aborder l’augmentation des prix dans une réponse à son tweet original, affirmant qu’il existe des coûts associés à la vente d’abonnements Turbo dans l’application.

« Hé les amis ! Nous n’avons pas augmenté nos tarifs Turbo, mais les tarifs sur les applications mobiles est plus élevé car il existe des coûts associés à la vente d’abonnements Turbo au sein des applications mobiles. Nous souhaitons offrir à notre communauté la possibilité de s’abonner à nos applications, tout en conservant le même paiement aux streamers lors de votre abonnement. Pour ce faire, le prix doit refléter ces coûts », ont-ils déclaré.

“Vous pouvez toujours acheter Turbo sur le Web au prix habituel.”

Il ne fait aucun doute que la possibilité d’acheter Twitch Turbo via l’application sera utile pour certains utilisateurs, mais cela entraîne certainement un coût important.