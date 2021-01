TEHERAN, Iran (AP) – Les utilisateurs iraniens du service de messagerie Signal ont déclaré lundi qu’ils avaient perdu l’accès à l’application sur leurs appareils mobiles.

Des utilisateurs de plusieurs quartiers de la capitale Téhéran et d’au moins trois autres grandes villes contactées par l’Associated Press ont déclaré que l’accès à l’application était progressivement bloqué à partir de l’après-midi.

Ils ont dit qu’ils pourraient utiliser le système via des réseaux privés virtuels, des services qui protègent les utilisateurs d’Internet en cryptant leur trafic de données. Certains avaient toujours accès via la version de bureau de l’application.

Les médias d’État n’ont pas signalé que l’application était bloquée et les appels aux autorités n’ont pas été immédiatement renvoyés lundi.

Le nombre d’utilisateurs de Signal en Iran n’est pas clair, mais beaucoup ont migré vers l’application après que Whatsapp a mis à jour sa politique de confidentialité en janvier.

Le gouvernement iranien a longtemps bloqué l’accès à de nombreux sites Web et plateformes de médias sociaux, de YouTube et Facebook à Twitter et Telegram.

La semaine dernière, la justice iranienne a libéré le ministre des télécommunications du pays, Mohammad Javad Azari Jahromi, sous caution après avoir été convoqué pour des poursuites. Les responsables ont cité son refus de bloquer Instagram et d’autres réseaux sociaux et systèmes de messagerie étrangers.

De nombreux Iraniens, pour la plupart des jeunes, accèdent aux médias sociaux via des VPN et des mandataires. Instagram et WhatsApp restent débloqués.

Les extrémistes émergents du parlement du pays et d’autres organes puissants considèrent les services de messagerie sociale comme faisant partie de la «guerre douce» de l’Occident contre la République islamique.