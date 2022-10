Les utilisateurs expérimentés de LinkedIn se tournent vers les ghostwriters

En août, le PDG de la société de marketing HyperSocial, basée dans l’Ohio, a décidé que la meilleure façon de traiter publiquement les licenciements qu’il avait autorisés dans son entreprise serait de publier une photo de lui en train de pleurer. «Ce sera la chose la plus vulnérable que je partagerai jamais», a écrit Braden Wallake dans un article sur LinkedIn, puis a détaillé le bilan émotionnel que le départ de deux de ses employés a eu sur … lui, le PDG, qui a toujours avait un travail.

En quelques jours, Wallake était devenu un mème, un raccourci pour le type de brouhaha de partage excessif, signalant la vertu, qui accumule des milliers de followers sur des plateformes comme Twitter, Instagram et, plus particulièrement, LinkedIn. LinkedIn a toujours eu ses propres conventions de publication curieuses ; bien qu’ostensiblement orientée vers les cols blancs moyens à la recherche d’opportunités d’emploi ou d’un vivier de talents à embaucher, cette année, l’entreprise s’est concentrée sur les «créateurs». C’est-à-dire des utilisateurs qui espèrent construire une marque personnelle en jaillissant des conseils d’entrepreneur ou des pépites de sagesse (LinkedInfluencers, si vous voulez). Lorsque ces outils sont maniés avec habileté, ceux qui réussissent peuvent décrocher des offres de livres et des concerts.

Lorsqu’ils sont faits de manière négligente, ils peuvent se retrouver, par exemple, sur le compte Twitter très populaire appelé @StateOfLinkedIn, qui se consacre à se moquer des pires contrevenants. Un défilement à travers sa chronologie révèle de longs fils d’auto-félicitations détaillant des anecdotes qui probablement/ne s’est certainement pas produit, descriptions bizarrement poétiques d’une journée dans la vie d’un entrepreneur, et Flexions “subtiles” de logos de luxe. Ensemble, ils forment un nouveau type de langage commercial – moins de jargon à la Espace de bureau et plus d’inspiration porno à la Gary Vaynerchuk – qui sévit sur des sites comme LinkedIn.

Pour les aspirants LinkedInfluenceurs, le domaine n’a jamais été aussi compétitif. LinkedIn a déclaré à Vox qu’il y a actuellement 13 millions d’utilisateurs avec le “mode créateur” activé (un paramètre qui élargit les types de fonctionnalités que les utilisateurs peuvent déployer afin d’élargir leur audience). Peut-être sans surprise, son objectif de rendre ses utilisateurs célèbres l’a rendu ressemble beaucoup à Facebook, comme beaucoup l’ont souligné. Il n’y a jamais eu autant de personnes essayant de devenir des influenceurs LinkedIn, et il n’y a jamais eu autant de ressources qu’ils peuvent payer pour le faire.

C’est pourquoi beaucoup d’entre eux se tournent vers des écrivains fantômes professionnels pour diriger leurs stratégies de contenu. “Il y a cette perception que l’écriture fantôme, c’est comme si quelqu’un d’autre faisait ses devoirs pour vous, mais c’est un processus collaboratif, et cela libère tellement de [the client’s] temps », explique Amelia Forczak, fondatrice de la société d’écriture fantôme Pithy Wordsmithery. Ces dernières années, son chiffre d’affaires a doublé.

Forczak se spécialise dans l’écriture fantôme de livres pratiques pour ses clients, mais les médias sociaux sont souvent une première étape cruciale. Un client typique peut être un dirigeant du monde de l’entreprise qui est très respecté au sein de son entreprise ou de son secteur, mais pas largement connu en dehors de celui-ci, et souvent, ceux qui travaillent dans les affaires et la technologie depuis des décennies n’ont aucune idée de comment s’auto-promouvoir. . “Ils ont suivi une formation en relations publiques où ils ont appris à ne pas parler de quoi que ce soit de personnel”, explique-t-elle, “ou de tout ce qui peut être utilisé contre vous”.

Maintenant, le conseil standard pour les LinkedInfluenceurs est de faire exactement le contraire : évitez le jargon commercial et parlez comme une personne. Rien n’a rendu cela plus clair que la pandémie, qui a forcé les cols blancs à déplacer leur vie, et plus important encore, leur réputation, en ligne. “C’est cliché, mais c’est vrai que les gens veulent travailler avec des gens, les gens achètent des gens, les gens veulent voir le côté humain de qui vous êtes avant de décider de travailler avec vous”, déclare Tara Horstmeyer, une écrivaine fantôme basée à Atlanta qui propose des forfaits pour 12 publications LinkedIn pour n’importe où entre 2 000 $ et 3 000 $.

Dans le même laps de temps, l’écriture fantôme pour les entrepreneurs est devenue une carrière souhaitable et potentiellement lucrative. Plus tôt ce mois-ci, Business Insider a publié un compte anonyme d’un fondateur de startup technologique qui gagne 200 000 $ de son côté en écrivant des tweets pour les investisseurs en capital-risque. “Les bailleurs de fonds doivent établir des relations parasociales avec les fondateurs”, explique-t-il. « Un fondateur peut lire un tweet d’un VC et dire : ‘Wow, c’est un mec cool. Il est dans la blague. Je le veux sur mon conseil d’administration.

Les ghostwriters de LinkedIn à qui j’ai parlé disent qu’ils reçoivent des demandes quotidiennes sur la façon de percer sur le terrain. Horstmeyer dit qu’elle renvoie constamment les travaux entrants à d’autres écrivains qu’elle connaît et envisage d’offrir un cours en ligne pour aider les écrivains en herbe à se constituer une clientèle. Mishka Rana, une étudiante de 22 ans en Inde, dit qu’elle a refusé plusieurs offres d’emploi parce que son entreprise d’écriture fantôme génère suffisamment de revenus pour subvenir à ses besoins. “Je connais beaucoup de gens qui ont quitté leur emploi en entreprise pour créer leur propre agence”, dit-elle, attribuant cela en partie aux taux de change favorables (plusieurs de ses clients sont basés aux États-Unis ou au Royaume-Uni). Ses forfaits de contenu, qui commencent à 800 $ pour un mois et vont jusqu’à 9 000 $ pour des engagements de plusieurs mois, lui ont permis d’acheter une voiture et de voyager au pays et à l’étranger.

Les écrivains fantômes, cependant, font plus que simplement écrire ; la plupart des écrivains à qui j’ai parlé décrivent également leur travail comme stratégie de contenu et marketing. Emily Crookston du Pocket PhD était professeur de philosophie avant de se tourner vers l’écriture fantôme; elle dit que ses services LinkedIn, pour lesquels elle facture 2 500 $ par mois, y compris les blogs, la stratégie et les publications, étaient devenus particulièrement populaires pendant la pandémie. Comme toute autre plate-forme de médias sociaux, il y a aussi un peu de jeu sur l’algorithme. De nombreux super-utilisateurs de LinkedIn rejoignent des « pods », ou des groupes de personnes qui acceptent d’aimer, de commenter et de partager les publications des autres dans le but d’accroître leur engagement. “LinkedIn est vraiment averti en matière de pods – il le sait et cela nuira à votre engagement”, prévient-elle. Mais la plus grande erreur que les gens commettent est de « publier et de créer des images fantômes », de ne pas interagir avec les publications d’autres personnes et de « l’utiliser comme un panneau d’affichage », explique-t-elle.

C’est ironique, étant donné que l’un des principaux avantages d’avoir une carrière dans la technologie et la finance est la liberté ne pas avoir à faire ce genre d’autopromotion laborieuse. C’est plus généralement réservé aux artistes et autres personnes des industries créatives, où le domaine est saturé et compétitif et repose fortement sur les relations et l’influence. Comme probablement n’importe quel écrivain, j’ai brièvement fantasmé sur ce à quoi ma vie pourrait ressembler si je travaillais, disons, dans la finance ou dans un autre travail bien rémunéré mais entièrement anonyme où je ne ressentais aucun attachement aux chiffres que j’entrais à l’écran chaque jour et je les ai oubliés en sortant. L’idée qu’un tel travail puisse aussi vous obliger à lisser et à maintenir vos profils numériques pour une consommation maximale rend toute la carrière beaucoup moins enviable – mais je suppose que c’est pourquoi les gens embauchent des écrivains fantômes.

Wallake, semble-t-il, n’est pas arrivé à cette même conclusion. Il y a une semaine, le PDG en pleurs s’est à nouveau retrouvé sur @StateOfLinkedIn. “Ma grand-mère est décédée aujourd’hui”, a-t-il commencé son message. La morale de son histoire était que peut-être que la culture de l’agitation nous faisait tous passer à côté des choses importantes. Un sentiment agréable, bien sûr – mais pas sans se terminer par une prise pour sa propre entreprise.

