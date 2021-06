Les utilisateurs écrasent le site Web de la charité pour les enfants avec une volée de dons

De l’effondrement du marché boursier à la collecte de fonds pour les nécessiteux, les Redditors ont montré à maintes reprises comment ils donnent le pouvoir de faire le changement. Et son exemple le plus récent est celui d’une charité réconfortante. La semaine dernière, un article de Reddit sur subreddit r/HumansBeingBros avait partagé une capture d’écran d’un commentaire fait sur la plate-forme de médias sociaux qui décrivait comment une organisation américaine à but non lucratif appelée «One Simple Wish» a accordé aux enfants en famille d’accueil des choses qu’ils n’auraient pas normalement. L’utilisateur @dardoug a en outre écrit qu’il avait acheté un vélo à un enfant de 11 ans pour son anniversaire, ce que sa famille d’accueil avait nié en faisant un don à l’organisation caritative.

Ce message a été partagé sur le subreddit la semaine dernière et depuis lors, plusieurs internautes ont été inspirés pour faire des dons et exaucer les souhaits de plusieurs enfants placés à travers les États-Unis. Le subreddit a informé plus tard que les utilisateurs « ont inondé One Simple Wish et ont fait planter leur site Web avec des câlins d’ours, plus de 25 000 $ de souhaits exaucés! » L’un des commentaires sur le post de Reddit a même mentionné que le site Web avait observé une forte baisse du nombre de souhaits, les Redditors ayant fait le don pour la plupart des souhaits.

Quelques Redditors qui ont fait le don ont exprimé à quel point ils se sentaient émotifs tout en exauçant le souhait des enfants en famille d’accueil de recevoir un jouet en peluche. Un utilisateur a écrit: «En fait, en train de pleurer en regardant le singe et le chiot, comme s’il y avait un petit enfant qui allait en tirer un joli animal en peluche et avoir quelque chose à lui, et enfin avoir un ami pour les réconforter. . «

Alors que certains utilisateurs ont donné de l’argent pour les enfants en famille d’accueil qui ont besoin d’un étui réconfortant pour garder leur possession au même endroit. Décrivant son expérience, un utilisateur qui a grandi en famille d’accueil a écrit : « À 13 ans, quand j’ai été placé en famille d’accueil, tout ce que je possédais rentrait dans une boîte à bananes. Mon frère et ma sœur avaient également leur propre boîte à bananes. Aucune des boîtes n’était même remplie jusqu’en haut. Tellement fou à quel point j’en suis venu de là.

La publication a également incité les utilisateurs à partager des sites Web similaires à One Simple Wish qui visent à fournir des articles essentiels aux enfants d’accueil.

La fondatrice d’OSW, Danielle Gletow, a également répondu au commentaire initial qui a suscité la générosité des internautes. Dans son commentaire, elle a mentionné qu’elle avait perdu un ami cher la veille de la parution du commentaire de @dartdoug. Exprimant sa gratitude, Daneille a écrit : « Notre équipe est en place et travaille dur sur le site aussi ! Merci pour ça. Je ne sais pas si je peux mettre des mots sur ce que vous avez fait.

