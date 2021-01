Le principal fournisseur de services de communication de l’Inde, Airtel, a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais tirer parti de son Wi-Fi ultra-rapide qui offre des vitesses allant jusqu’à 1 Go par seconde sans les contraintes d’un câble LAN. Afin de supprimer la limitation d’exiger un câble LAN pour Airtel Xstream Fiber 1 Gbps, Airtel a lancé son routeur Wi-Fi 4×4 qui permettra la couverture Wi-Fi 1 Gbps dans les maisons et les petits bureaux des gens. La vitesse Wi-Fi 1 Gbit / s est disponible avec le plan Airtel Xstream Fiber Rs 3 999, qui comprend le routeur Wi-Fi 4×4 et est livré avec des abonnements au contenu.

Le plan haut débit 1 Gbit / s d’Airtel Xstream Fiber à 3 999 roupies est également livré avec une Airtel Xstream Box gratuite qui offre 550 chaînes de télévision et le contenu OTT de la bibliothèque d’applications Airtel Xstream qui comprend plus de 10000 films et émissions regroupés dans 7 applications OTT et 5 studios. Il propose un abonnement à des applications de streaming vidéo de premier ordre telles qu’Amazon Prime Video et ZEE5, toutes accessibles via Airtel Xstream Box. Le routeur Wi-Fi 4×4 d’Airtel est livré avec six antennes pour fournir une meilleure couverture réseau à travers la maison ou le bureau d’un utilisateur et a été lancé dans une couleur blanche par défaut.

Commentant ce développement, Vir Inder Nath, PDG – Homes chez Bharti Airtel, a déclaré: «Une connectivité haut débit fiable est une bouée de sauvetage dans le premier monde numérique d’aujourd’hui et Airtel est fier d’être à la pointe de la révolution du haut débit en Inde. L’une des principales demandes de nos clients était la libération du câble LAN pour profiter de l’expérience 1 Gbps et nous sommes ravis d’y parvenir. »