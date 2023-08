Les utilisateurs d’Ozempic sont aux prises avec une paralysie de l’estomac et une pancréatite

En tant que diabétique de type 2, Ozempic a fait des merveilles pour les niveaux de glucose de Jana Norman. Cependant, elle ne comparerait pas son expérience à quelque chose de plus fluide qu’un « tour en montagnes russes ».

« Ozempic a d’abord été développé pour aider à contrôler la glycémie chez les diabétiques, ce qu’il fait à merveille. Cependant, cela a un coût élevé », a déclaré Norman à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique le 1er août.

Son endocrinologue lui a recommandé d’essayer Ozempic en 2019, car les précédents médicaments contre le diabète qu’elle prenait lui avaient fait prendre du poids et se sentir gonflé. Alors qu’au début, elle ressentait des symptômes réguliers comme des nausées, cela s’est progressivement aggravé au point qu’elle a développé une gastroparésie, également connue sous le nom de paralysie de l’estomac.

Ozempic, qui a été fréquemment vanté par des célébrités pour ses avantages en matière de perte de poids, est le médicament injectable contenant du sémaglutide utilisé pour traiter les personnes atteintes de diabète de type 2. Le médicament, commercialisé au Canada par Novo Nordisk, énumère les symptômes graves que les gens peuvent avoir pendant qu’il est dessus, notamment des vomissements, une perte d’appétit, une pancréatite et des problèmes de vésicule biliaire.

Kate Hanna, porte-parole de Novo Nordisk, a déclaré à CTVNews.ca dans un communiqué par e-mail le 1er août que les effets indésirables de l’utilisation d’Ozempic sont constamment surveillés, mais que les événements gastro-intestinaux tels que le retard de la vidange gastrique sont courants.

« Les événements gastro-intestinaux (GI) sont des effets secondaires bien connus de la classe GLP-1. Pour le sémaglutide, la majorité des effets secondaires gastro-intestinaux sont d’intensité légère à modérée et de courte durée », a déclaré Hanna.

« Bien que le diabète soit un facteur de risque bien connu, il existe d’autres facteurs de risque qui peuvent augmenter le risque de gastroparésie, tels que le surpoids/l’obésité, le sexe (femme), l’infection virale et les maladies du système nerveux (maladie de Parkinson ou sclérose en plaques). »

QU’EST-CE QUE LA GASTROPARÉSIE ?

Selon la Fondation canadienne de la santé digestive, la gastroparésie est une affection de l’estomac dans laquelle le tube digestif d’une personne est incapable de transformer les aliments dans l’intestin. Au lieu de cela, la nourriture reste dans l’estomac pendant des jours ou des semaines, provoquant une forme de paralysie.

Le Dr Tasneem Sajwani, directeur médical du Centre de gestion du poids et de médecine familiale d’Edmonton, explique que la gastroparésie en tant que symptôme et état peut différer, comme le ralentissement du tractus gastrique survenant dans de nombreux cas alors que la paralysie elle-même est rare.

« C’est quelque chose que nous voyons parfois chez les patients eux-mêmes atteints de diabète, donc avec ou sans GLP-1, la gastroparésie pourrait être une complication du diabète lui-même », a déclaré Sajwani à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi.

Bien qu’il ne soit pas rare que les patients diabétiques utilisant des médicaments GLP-1 comme le sémaglutide développent des effets secondaires gastro-intestinaux, Sajwani dit qu’il est important qu’ils surveillent leurs symptômes et demandent à leur médecin s’ils doivent réduire leur dose avant de continuer à utiliser l’injection. .

« La façon dont ils (GLP-1) fonctionnent n’est pas censée vous rendre malade, donc si nous utilisons un médicament et qu’il provoque des effets secondaires importants qui affectent la vie quotidienne de cette personne, alors ce n’est peut-être pas le bon médicament. pour aller avec, ou nous ne sommes tout simplement pas à la bonne dose, ou nous devons ralentir la titration », a-t-elle déclaré.

PESER LE POUR ET LE CONTRE

Norman, une résidente de 52 ans du comté de Renfrew, en Ontario, a déclaré avoir perdu 50 livres au cours des quatre années où elle a pris Ozempic. Cependant, elle devait constamment mettre des laxatifs dans ses boissons car son corps ne pouvait traiter aucun aliment dans son système, ce qui entraînait de fréquentes visites à l’hôpital pour des lavements.

Ses fréquents jours de maladie l’ont amenée à perdre son emploi de préposée aux services de soutien à la personne dans un foyer de soins de longue durée, dit-elle, la laissant se sentir coupable de ne pas pouvoir s’occuper de ses patients et soutenir ses collègues pendant une période de soins de santé. crise.

« C’était assez éprouvant parce que je me sentais mal quand je laissais un de mes patients ou clients sans soins. J’avais l’impression que c’était de ma faute, je me reprochais d’être malade et de ne pas pouvoir prendre soin de mon peuple », dit-elle.

Plus tôt cette année, elle dit qu’elle a cessé de prendre ses médicaments pendant deux mois, mais que son taux de glucose a augmenté alors qu’elle prenait de l’insuline et d’autres médicaments oraux contre le diabète. Son médecin lui a suggéré de réduire sa dose d’Ozempic d’un milligramme à 0,25 mg, mais sa gastroparésie a persisté. Maintenant, elle ne prend plus de médicaments depuis au moins deux semaines, mais son taux de glucose augmente lentement.

Jane Norman est photographiée ici (à gauche) en août 2022 et (à droite) en juin 2023.

Donna Harris a également connu les avantages et les inconvénients d’Ozempic.

La femme de 56 ans de Roseneath, en Ontario, a déclaré qu’elle n’avait ressenti aucun effet secondaire pendant qu’elle prenait le médicament depuis qu’elle avait commencé à le prendre en 2018, jusqu’à ce qu’elle développe une pancréatite en 2020.

« Tout le monde écrit toujours sur les vomissements, la déshydratation, mais tout le monde passe à côté de la pancréatite dont ils annoncent qu’elle peut causer cela », a déclaré Harris lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca le 1er août.

Elle dit que sous Ozempic, elle a également pris des médicaments pour sa tension artérielle et son cholestérol, ainsi que de la metformine pour traiter son diabète. Bien que son médecin n’ait pas précisé la cause de sa pancréatite, elle soupçonne que les divers médicaments qu’elle prenait l’ont probablement déclenchée.

Alors qu’elle était hors d’Ozempic pendant deux ans, elle dit que son taux de glucose était bien meilleur que ce qu’elle utilise actuellement avec de l’insuline.

PRÉOCCUPATIONS POUR LES EFFETS À LONG TERME

« Ce n’est pas une sensation formidable. Même lorsque vous voulez manger quelque chose, après l’avoir mangé, vous avez envie de vomir, c’est tout simplement horrible », a déclaré Manuel Janeiro d’Ajax, en Ontario, à CTVNews.ca à propos de sa brève expérience avec Ozempic.

L’homme de 57 ans a déclaré qu’il n’avait pris le médicament que pendant deux mois, mais que ses nausées persistantes, ses rots et ses vomissements l’ont forcé à prendre plusieurs jours de congé de son travail physique de poseur de cloisons sèches.

Son médecin a recommandé Ozempic pour l’aider à perdre du poids et à traiter son diabète car il a des problèmes cardiaques sous-jacents. Bien que son taux de glucose soit bon sous insuline, Janeiro a été intrigué par les témoignages et la publicité d’autres utilisateurs.

« La façon dont ils le rendent si beau sur la publicité à la télévision, ce n’est rien du tout », a-t-il déclaré.

Après avoir quitté Ozempic pendant quelques jours, Janeiro dit qu’il attend que ses symptômes disparaissent pendant que le médicament est éliminé de son corps, ce que Harris et Norman attendent patiemment aussi.

« Ce n’est pas quelque chose avec quoi déconner », a déclaré Norman. « Je suis vraiment inquiet s’ils (les effets secondaires) vont être à long terme, et qu’est-ce que cela m’a fait à long terme? » dit-elle.

Novo Nordisk déclare que les médicaments GLP-1 ont été testés et utilisés pendant plus d’une décennie et que les effets secondaires développés à partir de l’injection sont tous temporaires.

Alors que Sajwani dit qu’il n’y a actuellement aucune preuve pour soutenir les effets à long terme des symptômes gastro-intestinaux directement des médicaments GLP-1, tous les effets secondaires doivent être pris en compte pour décider s’il s’agit du bon médicament pour un patient.

« Que le médicament fonctionne ou non pour ce patient et continue de le prendre même avec les effets secondaires, s’il n’est pas résolu, cela pourrait être quelque chose à considérer en termes de quelque chose qu’il peut réellement tolérer pendant une longue période. période de temps? » dit-elle.

Norman espère que les autres diabétiques de type 2 envisageant d’utiliser Ozempic comprennent pleinement les effets secondaires avant de le prendre.

« Je ne dis pas que tous les médicaments sont sans effet secondaire. Nous savons tous que la majorité d’entre eux ont beaucoup d’effets secondaires, mais faites vos devoirs, faites vos recherches, posez vraiment beaucoup de questions et faites ce qui est le mieux pour toi. «