Les utilisateurs d’OnlyFans 5,6 milliards de dollars en contenu en 2022

OnlyFans continue de dominer l’espace des créateurs avec des dépenses d’utilisateurs de 5,6 milliards de dollars en 2022, soit 16 % de plus que l’année précédente.

Le site Web de contenu le plus polarisant sur Internet est sans aucun doute OnlyFans. Le site Web a restructuré la façon dont la profession la plus ancienne d’Amérique est consommée, vendue et commercialisée. Cette semaine, la société mère du site, Fenix ​​International, a annoncé que le site Web avait reçu plus de 5,6 milliards de dollars des consommateurs pour 2022. En 2021, le site a déclaré des revenus d’environ 4,5 milliards de dollars. Leur exercice financier se termine en novembre, ces chiffres ne tiennent donc pas compte de la période des fêtes, période pendant laquelle les consommateurs dépensent le plus. Selon L’informationles créateurs du site Web ont réservé environ 80 % de leurs revenus à leur contenu pour adultes.

De plus, les superbes revenus de 2022 montrent une légère hausse de l’activité OnlyFans à hauteur d’une croissance de 16 % par rapport à 2021.

Lorsque la pandémie a frappé en 2020, les affaires ont explosé et depuis, c’est une fusée qui ne ralentit pas. En outre, la croissance augmente également les paiements du propriétaire Leonid Radvinsky, qui s’est payé 338 millions de dollars après la représentation de 2022. Il semblerait que cela représente une augmentation de 19 % par rapport aux 284 millions de dollars qu’il a gagnés en 2021. Alors que d’autres entreprises axées sur le contenu ont du mal à garder les créateurs et à les payer équitablement, Uniquement les fans a signalé une augmentation de 47 % du nombre de créateurs, portant le nombre total à environ 3,2 millions de créateurs.