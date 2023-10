Les utilisateurs disent que les nouveaux autocollants générés par l’IA de Facebook posent problème

Les autocollants de Meta générés par l’intelligence artificielle (IA) posent problème, se sont plaints plusieurs utilisateurs. Certains utilisateurs se sont plaints du fait que les autocollants générés par l’IA sont obscènes, grossiers et parfois nus.

Sur les plateformes de réseaux sociaux, les utilisateurs ont partagé des images des autocollants montrant des personnages de dessins animés brandissant des armes, des célébrités nues et des enfants soldats.

La semaine dernière, la société mère Meta a dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Facebook, Instagram, Messenger et Instagram de générer des autocollants avec l’IA en écrivant des invites.

Meta a déclaré dans son article de blog qu ‘ »en utilisant la technologie de Llama 2 et notre modèle fondamental de génération d’images appelé Emu, notre outil d’IA transforme vos invites textuelles en plusieurs autocollants uniques et de haute qualité en quelques secondes ».

Meta a affirmé que la nouvelle fonctionnalité offre infiniment plus d’options pour exprimer ce que vous ressentez à tout moment.

L’artiste 3D et illustrateur Pier-Olivier Desbiens a déclaré sur X : « Je ne pense pas que quiconque impliqué ait réfléchi à quoi que ce soit. »

Desbiens a déclaré avoir utilisé les invites « fusil Waluigi », « enfant soldat », « gros seins de Karl Marx » et « fesses Trudeau » et a ajouté: « Nous vivons vraiment dans le futur le plus stupide imaginable ».

Un autre utilisateur a partagé un autocollant généré par l’IA du théoricien du complot Alex Jones, que l’on peut voir en train d’embrasser un chien. « C’est complètement déséquilibré », a déclaré l’utilisateur.

« Nous introduisons Meta AI en version bêta, un assistant conversationnel avancé disponible sur WhatsApp, Messenger et Instagram, et qui arrive sur les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta et Quest 3. Meta AI peut vous fournir des informations en temps réel et générer des images photoréalistes. les images de votre texte invitent à les partager en quelques secondes avec des amis. (Disponible aux États-Unis uniquement) », a déclaré Meta.

« Nous lançons également 28 autres IA en version bêta, avec des intérêts et des personnalités uniques. Certaines sont jouées par des icônes culturelles et des influenceurs, notamment Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner et Naomi Osaka », ajoute le communiqué.

