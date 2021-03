Le géant Apple basé à Cupertino déploie une mise à jour iOS 14.4.2 pour corriger une faille de sécurité pour le WebKit de la société, qui, selon lui, pourrait avoir été activement exploitée. La société recommande à tous les utilisateurs d’installer la mise à jour immédiatement, car elle se concentre sur la résolution d’une faille de sécurité critique découverte pour WebKit. Apple a expliqué la faille dans une page de support. La société a déclaré que le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante pouvait conduire à des scripts intersites universels. « Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité », indique la page d’assistance. Étant donné que la faille a été potentiellement exploitée, Apple exhorte tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad à installer une mise à jour immédiatement. iOS 14.4.2 est disponible pour iPhone 6s et versions ultérieures, tous les modèles d’iPad Pro, iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures, iPad Mini et versions ultérieures et iPod Touch (7e génération). La mise à jour iOS 14.4.2 accompagne WatchOS 7.3.3 pour Apple Watch.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy