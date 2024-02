Les utilisateurs d’iPhone doivent arrêter de fermer les applications car cela ruine votre téléphone – mais criez « monstres » après avoir découvert pourquoi

Les fans d’APPLE ont été invités à cesser de « quitter » constamment leurs applications.

Si vous les fermez toujours dans le tiroir d’applications de votre iPhone, vous faites une grave erreur.

N’utilisez pas cette page pour forcer la fermeture d’applications à moins qu’elles ne fonctionnent pas correctement Crédit : Apple

C’est une croyance répandue selon laquelle vous devriez forcer la fermeture des applications en les fermant.

L’idée est que cela améliore la durée de vie et les performances de la batterie, mais c’est un mythe total.

En fait, Apple recommande de ne quitter une application que dans des circonstances extrêmes et affirme que la fermeture de toutes vos applications ne présente aucun avantage en termes de batterie.

Un fil de discussion Reddit a demandé s’il valait la peine de fermer des applications pour améliorer les performances, et il a été fortement déconseillé aux propriétaires d’iPhone de le faire.

“Vous n’avez pas besoin de faire ça. Vous n’avez même pas besoin de faire ça sur Android”, a prévenu un utilisateur.

Un autre a expliqué : « Beaucoup de gens ont l’impression erronée que forcer manuellement la fermeture des applications iOS est une bonne chose à faire.

“Mais en réalité, forcer la fermeture des applications fait travailler l’appareil plus fort et utilise plus de batterie que suivant fois que ces applications sont utilisées.

“Le système d’exploitation gère les applications d’une manière beaucoup plus efficace que vous.

“La seule raison pour laquelle vous devriez penser à forcer la fermeture des applications est si vous résolvez un problème.”

Lorsqu’une application n’est pas utilisée, elle passe généralement dans l’un des nombreux états d’arrière-plan.

Ces états suspendus sont conçus pour ne pas consommer de quantités importantes d’énergie afin de préserver les performances et la durée de vie de la batterie.

Cependant, si vous forcez la fermeture des applications, votre iPhone devra travailler plus fort pour les relancer complètement la prochaine fois.

Une vidéo TikTok populaire de 2022 par @carterpcs a également exhorté les utilisateurs à cesser de fermer les applications et a accumulé plus de 212 000 likes.

Apple lui-même a exhorté les utilisateurs à ne forcer la fermeture des applications que si elles ne répondent pas ou se comportent de manière incorrecte.

“Si une application ne répond pas ou semble congelévous pouvez le fermer, puis l’ouvrir à nouveau”, a expliqué Apple.

“Vous ne devez fermer une application que si elle ne répond pas.”

Une page distincte indique : “En général, il n’y a aucune raison de quitter une application ; la quitter n’économise pas la batterie, par exemple.”

Mais certains propriétaires d’iPhone peuvent avoir du mal à rompre avec cette habitude.

Un fan d’Apple lésé a écrit : « Vous, les monstres, laissez toutes vos applications ouvertes à tout moment ??????? »

Un autre a déclaré : “Mon mari ne peut pas le gérer et il ferme tout après avoir fini de l’utiliser. Cela le rend fou quand il voit combien d’applications sont ouvertes et ça me rend fou quand il les ferme pour moi mdr.”

Et l’un d’eux a ajouté : “Je n’essaie pas d’obtenir un avantage et je ne pense pas à la batterie, je ne supporte tout simplement pas le chaos visuel.”