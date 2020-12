La possibilité de partager vos abonnements aux applications depuis l’App Store d’Apple semble désormais se déployer. Cela signifie que les utilisateurs qui possèdent un iPhone, un iPad ou un appareil informatique Mac pourront partager des abonnements aux applications avec les membres de la famille et n’auront pas à payer plusieurs abonnements à la même application dans le même foyer. Apple avait annoncé ce partage familial pour les abonnements lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) cet été, et il est maintenant déployé avec iOS 14.2 pour l’iPhone, iPadOS 14.2 pour l’iPad et le dernier macOS Big Sur pour les appareils informatiques Mac. La fonctionnalité a été mise en ligne pour de nombreux utilisateurs ces derniers jours, si vous utilisez les systèmes d’exploitation les plus récents sur vos appareils. Cependant, si ce n’est toujours pas le cas pour vous, ne vous inquiétez pas, car cela devrait être déployé pour vos appareils Apple dans les jours et les semaines à venir.

Pour vérifier et partager les abonnements, vous devez ouvrir l’App Store, appuyez sur l’image de votre profil / compte en haut à droite de l’écran, puis sélectionnez l’option Abonnements dans l’écran qui s’ouvre. Ici, vous verrez la bascule pour «Partager les nouveaux abonnements» – assurez-vous que cette option est activée. Vous pourrez désormais partager automatiquement tout nouvel abonnement aux applications avec votre famille. Cette option, du moins pour le moment sur les comptes iCloud que nous avons vérifiés, ne permet pas aux utilisateurs de partager des abonnements existants. Cependant, les abonnements aux services Apple existants tels que Apple Music et Apple TV + sont partagés avec la famille. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez ajouter des membres de la famille à l’option de partage familial en allant dans Paramètres -> Compte iCloud -> Partage familial et ajouter des membres ici. Sur cet écran, vous verrez également la liste des abonnements partagés ainsi que des options telles que Demander à acheter et Partage de position.