On ne sait pas si la nouvelle fonctionnalité sera éventuellement déployée auprès des utilisateurs d’Apple Maps en Inde. Notamment, le concurrent d’Apple, Google, a récemment annoncé que les utilisateurs en Inde seraient en mesure de trouver des informations précises sur les vaccins à partir de ses applications telles que Google Search, Maps et Assistant. Le géant de la technologie prévoit de déployer cette fonctionnalité dans les semaines à venir. Cela signifie essentiellement que les utilisateurs peuvent bientôt trouver des centres de vaccination COVID-19 via Google Maps. Notamment, la société avait également ajouté un panneau spécial tel que «COVID 19 Info» sur Maps pour fournir des informations directes aux utilisateurs. Le panel COVID-19 fournit également une tendance sur sept jours basée sur les données fournies par le ministère de la Santé et du Bien-être familial.

Apple Maps affichera également les coordonnées du centre de vaccination COVID-19, selon une capture d’écran disponible sur sa salle de presse. Les utilisateurs peuvent accéder à des informations telles que les heures de travail, l’adresse, le numéro de téléphone et le site Web. Les utilisateurs doivent noter que la nouvelle mise à jour ne leur permettra pas de prendre rendez-vous via l’application. Apple affirme que la mise à jour est le dernier effort pour aider les utilisateurs à mieux naviguer dans la pandémie et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé. Apple Maps a reçu une mise à jour l’année dernière qui a permis aux utilisateurs de trouver des centres de test COVID-19. La fonctionnalité a été déployée en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, à Singapour, à Taiwan, en Thaïlande et aux États-Unis.

Apple Maps affichera désormais les lieux de vaccination contre le COVID-19, mais la fonctionnalité est actuellement limitée aux utilisateurs aux États-Unis. La société déclare que les informations sur les centres de vaccination et d’autres détails d’éligibilité ont été conservées à partir de VaccineFinder, un site géré par l’hôpital pour enfants de Boston. Après avoir mis à jour l’application Maps native, les utilisateurs d’iPhone peuvent rechercher les sites de vaccination à proximité ou demander à Siri: «Où puis-je me faire vacciner contre le COVID.» Le déploiement initial comprend plus de 20 000 emplacements, et Apple dit qu’il ajoutera d’autres emplacements dans les semaines à venir.

