Instagram a annoncé le lancement de la fonctionnalité Live Rooms en Inde qui permettra aux utilisateurs d’ajouter jusqu’à trois personnes supplémentaires lors d’une session en direct. La fonctionnalité est une extension de la fonctionnalité Live dans la page de la caméra Instagram, qui permet à deux utilisateurs de démarrer une session en direct ensemble. Notamment, avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent ajouter le troisième invité même plus tard, a expliqué la société. Les salles en direct seront déployées via une mise à jour OTA dans les prochains jours, et la société n’a pas encore partagé plus de détails.

Dans une note de presse, la plate-forme appartenant à Facebook a également déclaré que les premiers tests pour Live Rooms avaient été effectués en Inde et que c’était également l’un des premiers pays où la fonctionnalité se déploie à grande échelle. La société espère que la nouvelle fonctionnalité sera un outil utile pour de nombreux créateurs professionnels et futurs qui se sont fortement appuyés sur la plate-forme pendant le COVID-19[feminine pandémie. Instagram dit que les vues en direct en Inde ont augmenté de 60% sur une base hebdomadaire en mars, il espère donc que les Live Rooms verront également des engagements favorables. Les premiers tests ont été menés avec des créateurs notables basés en Inde tels que Shereen Bharwani, Manav Chhabra et Rohina Anand Khira.

Parlant du développement, Ajit Mohan, vice-président de Facebook Inde, a déclaré: «Les créateurs sont à la pointe de la promotion de la culture et de la créativité sur Instagram et nous innovons constamment pour les aider à mieux s’exprimer. Cette année, en particulier, a vu une utilisation intensive de Live, et à mesure que les normes de distance physique se poursuivent, Live restera une fonctionnalité inestimable pour rassembler amis, familles et public et favoriser des conversations significatives. Du lancement de Reels au test et au déploiement de Live Rooms, l’Inde joue un rôle crucial dans la façon dont les produits sont conçus pour l’avenir. »

La société ajoute que Live Rooms facilitera un plus grand engagement du public et se concentrera également sur les mesures de sécurité existantes. Il existe des contrôles intégrés pour assurer la sécurité de la communauté, ajoute la société. Pour utiliser les salles Instagram Live, les utilisateurs peuvent simplement ouvrir la page de la caméra Instagram (en faisant glisser vers la gauche sur la page principale) et sélectionner l’option Caméra en direct. Pour ajouter un invité, appuyez sur l’icône caméra / pièces. Contrairement à la fonctionnalité en direct précédente, les utilisateurs peuvent désormais ajouter manuellement les téléspectateurs de leur choix. Le déploiement de Live Rooms a commencé et sera bientôt disponible pour davantage d’utilisateurs en Inde et en Indonésie.