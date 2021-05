Les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais mentionner leurs pronoms sur leur biographie

Dans sa dernière mise à jour, Instagram appartenant à Facebook a ajouté un champ supplémentaire au bios du profil où les utilisateurs pourront mentionner leurs pronoms. Cela permettra aux utilisateurs de mentionner clairement les pronoms par lesquels ils aimeraient être référés. En faisant l’annonce, Instagram a même publié un tweet. Dans son tweet, Instagram a informé que les utilisateurs pourront ajouter jusqu’à 4 pronoms et peuvent le modifier ou le supprimer à tout moment. Cela peut être fait en allant à l’option «Modifier le profil». La société a déclaré que la fonctionnalité était disponible dans «quelques pays» et s’attend à ce qu’elle l’introduise bientôt dans d’autres régions du monde. Cependant, le nom exact des pays / régions n’a pas été spécifié par Instagram.

Pour les utilisateurs de plus de 18 ans, les pronoms seront affichés publiquement par défaut, mais les utilisateurs auront la possibilité de modifier le paramètre de confidentialité et de le limiter aux «abonnés uniquement».

La tendance à mentionner les pronoms sur les biographies des réseaux sociaux est devenue très populaire récemment. C’était pour un certain nombre de raisons, notamment la facilité de communication et la démonstration de solidarité et d’inclusion. La dernière mise à jour permettra désormais aux utilisateurs d’Insta de sauvegarder leur espace bio qui était autrement utilisé pour mentionner les pronoms. Les pronoms apparaîtront directement à côté du nom de l’utilisateur.

Cependant, vous ne pourrez pas ajouter de texte à cette biographie et ne pourrez en ajouter qu’à partir des options disponibles sur le terrain. Lorsque vous allez ajouter des pronoms et commencer à taper, une liste de correspondances apparaîtra et vous devrez en sélectionner une. Instagram prend également en compte les commentaires sur les pronoms absents des options et vous pouvez soumettre un formulaire avec des suggestions de pronoms que vous préférez mais qui ne sont pas disponibles dans lesdites options.

Actuellement, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs d’Instagram en Inde mais est attendue prochainement. Dans une autre mise à jour récente, Instagram avait introduit un « autocollant de légende » pour les histoires. Cet autocollant pourrait transcrire automatiquement le discours dans l’histoire vidéo.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici