Les utilisateurs des réseaux sociaux partagent une fausse affirmation selon laquelle le Canada aurait interdit un groupe hindou d’extrême droite

Comme une querelle diplomatique fait rage entre l’Inde et le Canada à la suite du meurtre d’un séparatiste sikh près de Vancouver, une vidéo a été partagée à plusieurs reprises avec une fausse affirmation montrant un responsable canadien annonçant l’interdiction d’un groupe nationaliste hindou de droite. Cependant, l’homme dans la vidéo est en fait le chef d’un organisme musulman au Canada et non un fonctionnaire. Une porte-parole du gouvernement canadien a déclaré à l’AFP que celui-ci n’avait pas interdit le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

La vidéo était posté le 21 septembre sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avec la légende en hindi : « Le Canada a interdit l’organisation RSS avec effet immédiat. La même chose devrait-elle se produire en Inde ?

Dans le clip, un homme appelle à des mesures punitives contre New Delhi, notamment l’interdiction du RSS, l’expulsion du plus haut diplomate indien au Canada et le gel des négociations commerciales.

« Nous demandons aujourd’hui l’interdiction immédiate du RSS en vertu des dispositions d’inscription du Code criminel et le retrait de ses agents du Canada », il dit.

Cette fausse affirmation a fait surface après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré en septembre qu’il y avait des « raisons crédibles » de croire que des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar, un séparatiste sikh, près de Vancouver en juin.

L’Inde a rejeté les allégations de Trudeau comme étant « absurdes », des expulsions diplomatiques ont suivi et l’Inde a cessé de traiter les demandes de visa des Canadiens. AFP signalé (lien archivé).

Le RSS a historiquement joué un rôle majeur dans le mouvement nationaliste hindou en Inde. Il a été interdit par le gouvernement indien trois fois pour son rôle présumé dans les violences communautaires lorsque le parti d’opposition du Congrès était au pouvoir (lien archivé).

Sa dernière interdiction a été imposée en 1992, mais a été levée l’année suivante lorsqu’un tribunal a annulé la décision.

Certains des principaux dirigeants politiques du pouvoir en Inde Fête Bharatiya Janata — dont le Premier ministre Narendra Modi — sont membres du RSS (lien archivé).

Des affirmations similaires concernant une interdiction canadienne du RSS ont été partagées sur Facebook, notamment ici et ici.

Pas un représentant du gouvernement

Un filigrane de la chaîne TikTok du Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) est visible dans le vidéo partagée dans les faux posts. Une recherche sur la chaîne TikTok du NCCM révèle que la vidéo a été publiée ici le 19 septembre (lien archivé).

Ce message identifie l’homme comme étant le chef du NCCM, Stephen Brown, et le montre appelant à l’action du gouvernement canadien « en réponse à l’assassinat présumé » de Nijjar.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison de capture d’écran entre la vidéo partagée dans l’un des faux messages (à gauche) et la vidéo NCCM TikTok (à droite) :

Une version plus longue de la vidéo a également été publiée ici sur la chaîne YouTube officielle du NCCM le 20 septembre (lien archivé). Le clip dans les faux posts correspond au 17h45 dans la vidéo plus longue.

Magali Deussing, porte-parole du ministère de la Sécurité publique du gouvernement canadien, a déclaré le 29 septembre à l’AFP que l’homme dans la vidéo « n’est pas un représentant du gouvernement ».

« Le RSS ne figure pas sur la liste actuelle des entités terroristes », a-t-elle ajouté.

Elle a également partagé un liste de groupes et d’individus interdits, qui ne mentionne pas le RSS (lien archivé).