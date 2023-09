Les utilisateurs des médias sociaux ne veulent plus être réels, selon un rapport

Les utilisateurs actifs de BeReal semblent être quittant la plateforme en masse, avec un nombre d’utilisateurs actifs en baisse de 18 % depuis qu’il a culminé en novembre de l’année dernière. L’application a gagné un nombre substantiel d’utilisateurs actifs en 2022, mais sa base d’utilisateurs est désormais en diminution, bien plus petite que celle de ses homologues des médias sociaux.selon un rapport de Site Web similaire. Mais BeReal insiste sur le fait que ces chiffres sont inexacts.

Le nombre de personnes utilisant activement BeReal sur Android et iOS a diminué de 3,7 millions d’utilisateurs en novembre à environ trois millions en août, a constaté Similarweb.

BeReal a été lancé pour la première fois en France en 2020, et à l’intérieur du pays, Similarweb rapporte que le nombre d’utilisateurs actifs continue de grimper, atteignant 615 000 utilisateurs actifs mensuels rien qu’en France, contre 500 000 en novembre de l’année dernière. Mais, selon le communiquél’application La base d’utilisateurs globale globale est souffrance. Le rapport Similarweb indique que le nombre d’utilisateurs iOS actifs mensuels sur BeReal est passé de 3,7 millions en 2022 à trois millions en août, tandis que les utilisateurs d’Android ont chuté de 19 %, passant de 19,5 millions en décembre à environ 16 millions en août.

Cependant, un porte-parole de BeReal a déclaré dans un e-mail adressé à Gizmodo que les chiffres provenaient d’une « société d’analyse tierce qui fournit des estimations » et a affirmé qu’ils ne constituaient pas une représentation précise du nombre actuel d’utilisateurs actifs des plateformes.

« Nous pouvons confirmer que les estimations fournies dans des rapports tiers ne sont pas exactes », a déclaré le porte-parole de BeReal à Gizmodo. « Nous pouvons partager avec vous qu’aujourd’hui, BeReal compte plus de 25 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. » La société a fait référence à un e-mail envoyé à Gizmodo en juin qui rapportait qu’elle comptait 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, et a déclaré que cela montrait « que nous avons connu une croissance saine ».

BeReal a commencé comme un moyen unique de partager une photo rapide de l’endroit où se trouvait l’utilisateur, de ce qu’il faisait et avec qui il était pour le ramener à l’essentiel d’une personne montrant sa véritable identité. Au cours des mois suivants, l’entreprise s’est efforcée de ajouter des fonctionnalités incluant la messageriela possibilité de publier plus de photos qu’une seule par jour et un fil de découverte « Amis des amis ».

Pourtant, les efforts de BeReal pour implémenter des fonctionnalités sur l’application ont été lents à se déployer, ne parvenant pas à ajouter plus que quelques fonctionnalités entre juin 2022 et avril 2023, ce qui n’a pas fait grand-chose pour inciter les jeunes utilisateurs à se tourner vers la plate-forme.

Night Noroña, une lycéenne de 17 ans en Californie, a déclaré Le New York Times En avril, après quelques mois, l’application est devenue monotone et il a déplacé son attention ailleurs. « La génération Z monte dans les trains très vite, mais elle en descend encore plus vite », a déclaré Noroña au média.

À l’époque, BeReal avait publié sur son site un communiqué de presse quelque peu défensif, disant aux utilisateurs : « Nous sommes restés silencieux parce que nous sommes plus intéressés à agir qu’à parler. »

Dans son e-mail, en plus d’affirmer que la plateforme se développe, le porte-parole de BeReal a ajouté qu’elle travaillait désormais sur de « nouvelles fonctionnalités intéressantes » destinées à être déployées cette année, mais n’a pas précisé quelles seront ces fonctionnalités ni précisément quand elles devraient être attendues.