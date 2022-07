Les utilisateurs d’Enderby Shuswap River ont rappelé: «Les enfants ne flottent pas»

Alors que la canicule pousse les gens vers l’eau, les ambassadeurs de la rivière Enderby rappellent au public que les enfants ne flottent pas.

Le groupe de sécurité de la rivière Shuswap voit sortir davantage de flotteurs, même si les niveaux d’eau n’ont pas encore atteint la ligne des basses eaux.

“Il n’y a pas de bancs de sable et vous ne pourrez pas toucher le fond dans la plupart des endroits”, indique la mise à jour du vendredi des ambassadeurs. “La température de l’eau se réchauffe mais reste très trouble avec de nombreux balayeurs.”

Par conséquent, le message de rester en sécurité, en particulier pour les enfants, est éclaboussé.

Les kiosques Kids Don’t Float, à la mise à l’eau à Belvidere Park et à Tuey Park, sont maintenant remplis de gilets de sauvetage pour enfants à emprunter gratuitement. Les gilets de sauvetage prêtés doivent être laissés au kiosque lorsque vous en avez fini avec eux.

Tuey Park et la rampe de mise à l’eau ont rouvert après une longue fermeture en raison des hautes eaux.

“Bien qu’il n’y ait pas encore trop de plage à Tuey Park, les gens souhaitent profiter de la chaleur”, a déclaré Tate Bengston, directeur administratif d’Enderby. “Je suppose qu’ils alternent les applications d’anti-moustiques et de crème solaire!”

La ville a connu une énorme augmentation des cours de natation, de l’aquaforme et d’autres programmes récréatifs, ainsi que des visites dans d’autres endroits sympas.

“Notre piscine et notre parc de pulvérisation ont été extrêmement occupés avec toute la chaleur et les niveaux de rivière plus élevés que la normale qui poussent les gens vers ces commodités”, a déclaré Bengston.

“Après deux ans de pandémie, les gens ont soif de reprendre leurs activités normales, et nous sommes très heureux de pouvoir offrir des opportunités pour exactement cela !”

Le niveau d’eau de la rivière Shuswap est toujours au-dessus de la normale et est “à vos risques et périls”, selon les ambassadeurs, qui proposent les rappels de sécurité suivants :

– Les pneumatiques sont considérés comme des navires à propulsion humaine, et vous devez avoir un gilet de sauvetage/VFI et un sifflet

– Les agents de conservation sont sur l’eau émettant des billets

– Utilisez uniquement les sites de lancement désignés, veuillez rester hors de la propriété privée à la fois pour accéder à la rivière et sur l’eau

– Le stationnement est limité sur la plupart des sites de lancement, les véhicules garés en dehors des zones désignées seront remorqués aux frais du propriétaire

– Il n’y a pas de service de location de gilets de sauvetage ou de bateaux et pas de service de bus, de navette ou de taxi

– Emballez ce que vous emballez

– La rivière Shuswap n’est pas un chenal ou un canal

– Ceci n’est pas une activité organisée

– Sachez où descendre de l’eau, si vous manquez votre sortie vous serez coincé sur la rivière pendant de nombreuses heures jusqu’au prochain point de sortie

– Les moustiques sont très mauvais

– La porte de la plage Tuey / Waterwheel ferme à 21h et il n’y a pas de camping de nuit

– Vérifiez les conditions météorologiques, le vent modifiera considérablement les temps de flottement

@VernonNews

[email protected]gstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

CaniculeDistrict régional de North OkanaganPlein air et loisirs