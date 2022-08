Les utilisateurs d’électricité de l’île de Terre-Neuve ont commencé à payer pour Muskrat Falls

Le projet hydroélectrique de Muskrat Falls a des années de retard et des milliards de dollars de plus que prévu. (Radio-Canada)

Avec leur facture d’électricité de juillet, les clients de Newfoundland Power ont commencé à payer pour Muskrat Falls, bien que les factures n’aient pas encore augmenté de manière significative.

Dans un bulletin de juillet, Newfoundland Power a déclaré que les factures d’électricité devraient diminuer de 6,4 % dans le cadre de l’ajustement annuel de stabilisation des tarifs, qui reflète le coût de la production d’électricité.

Au lieu de cela, cette diminution a été compensée par une augmentation de 6,1 des tarifs d’électricité afin que Newfoundland and Labrador Hydro puisse commencer à récupérer le coût de Muskrat Falls, le mégaprojet hydroélectrique de 13 milliards de dollars qui dépasse de plusieurs milliards le budget et des années de retard.

Cela signifie que pour les clients résidentiels, les tarifs d’électricité diminueront à 12,346 cents le kilowatt, bien que les frais de base du client augmentent légèrement de 15,81 $ à 15,83 $. Selon un porte-parole de NL Hydro, environ 6 % des factures d’électricité iront désormais à ce qu’elle appelle un « fonds d’atténuation des tarifs ».

Le porte-parole a déclaré que NL Hydro s’attend à ce que l’augmentation des tarifs se traduise par 43 millions de dollars cette année – une infime fraction du coût du projet.

NL Hydro a demandé à la Régie des services publics d’approuver l’augmentation des tarifs en mai. Dans une lettre, le ministre de l’Énergie, de l’Industrie et de la Technologie, Andrew Parsons, a soutenu l’augmentation, bien qu’il ait demandé à NL Hydro de maintenir les tarifs d’électricité “aussi près que possible des niveaux actuels”.

La province modifie le décret en conseil

Muskrat Falls n’est pas encore entièrement en ligne – en grande partie en raison de problèmes logiciels avec la ligne de transmission Labrador-Island Link – et un décret en conseil a stipulé que les contribuables de l’île de Terre-Neuve ne commenceraient pas à payer pour le projet tant que le projet ne serait pas entièrement mis en service.

Le gouvernement provincial a modifié ce décret afin que NL Hydro puisse commencer à percevoir les coûts associés à Muskrat Falls une fois que le projet sera « presque » mis en service.

En juin, NL Hydro a déclaré que le projet devrait finalement être achevé d’ici la fin de l’année.

Dans une entrevue accordée à CBC News, le chef par intérim du Parti progressiste-conservateur, David Brazil, a déclaré que la décision de commencer à recouvrer le coût de Muskrat Falls auprès des consommateurs aurait dû être retardée.

“Il y avait ici une opportunité pour les gens d’obtenir un répit en ce qui concerne leurs factures d’électricité et cette administration a choisi de ne pas le faire, de ne pas aider les gens pendant qu’ils se débattent”, a-t-il déclaré.

Le chef par intérim du PC, David Brazil, a déclaré que le gouvernement aurait dû être plus transparent quant à la décision de faire en sorte que les contribuables commencent à payer pour le mégaprojet de Muskrat Falls. (Garrett Barry/CBC)

Dans un communiqué, Parsons a déclaré que la réduction du taux n’était pas une option et aurait entraîné une augmentation des coûts d’emprunt pour Muskrat Falls.

“Réduire le taux pendant un an pour le faire augmenter de manière significative l’année suivante n’est pas compatible avec l’atténuation des taux et impose également un fardeau financier accru aux contribuables dans un an”, a déclaré Parsons.

Décision « raisonnable » : Défenseur des consommateurs

Le Brésil a déclaré que son parti ne savait pas que les paiements de Muskrat Falls commenceraient en juillet et a critiqué le gouvernement pour ne pas être plus transparent.

« Pourquoi le feriez-vous maintenant ? Pourquoi ne le partageriez-vous pas à l’avance avec les gens de la province ? » Il a demandé.

Le défenseur des consommateurs de T.-N.-L., Dennis Browne, dit qu’il est logique de commencer à récupérer le coût de Muskrat Falls. (Garrett Barry/CBC)

Le défenseur des consommateurs de Terre-Neuve-et-Labrador, Dennis Browne, a déclaré que la décision de commencer à percevoir les coûts auprès des consommateurs était «raisonnable».

“Nous sommes dans un trou financier à cause de Muskrat Falls, et ce qui s’est passé, c’est que pour stabiliser les taux, nous avons déployé des efforts de stabilisation des taux”, a-t-il déclaré.

En février, les gouvernements provincial et fédéral ont signé une entente complexe visant à atténuer le pire de l’impact financier de Muskrat Falls. Browne a noté que même avec l’accord, le gouvernement provincial devra payer des centaines de millions pour stabiliser les tarifs d’électricité.

« Muskrat Falls nous coûterait 0,23 $ le kilowatt, et c’est hors de portée pour la plupart des gens, et c’est pourquoi nous cherchons à atténuer les tarifs », a-t-il déclaré. “Cela faisait partie d’un effort d’atténuation des taux, et je l’ai accepté comme faisant partie de cela.”

En savoir plus sur CBC Terre-Neuve-et-Labrador