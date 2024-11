Les utilisateurs de Xbox Series X surpris avec le téléchargement gratuit de Dragon Age : The Veilguard

Les utilisateurs de Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One ont été surpris avec un téléchargement gratuit mettant en vedette Dragon Age : The Veilguard. Le nouveau RPG de BioWare est sorti la semaine dernière sur Xbox Series X et Xbox Series S, et il divise les opinions. Bien que le jeu ait reçu des critiques décentes de la part des critiques, il a reçu de terribles critiques d’utilisateurs.

Ceux qui souhaitent acheter le nouveau RPG Dragon Age sur Xbox Series X ou Xbox Series S devront débourser plus de 69,99 $ pour le jeu BioWare ou attendre qu’il soit réduit, ce qui sera probablement le cas pendant le Black Friday, le Cyber ​​Monday, puis Noël. Mais à l’heure actuelle, c’est la totalité de 69,99 $.

Malheureusement, le jeu n’est pas disponible via Xbox Game Pass, bien que cela changera à l’avenir en ce qui concerne EA Play, et donc Xbox Game Pass Ultimate. Ce qui est disponible pour les fans de Dragon Age sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, ce sont deux nouveaux arrière-plans dynamiques gratuits à utiliser sur le tableau de bord/l’écran d’accueil.

Comme toujours, ces arrière-plans dynamiques sont téléchargeables gratuitement et peuvent être ajoutés de manière permanente, ou du moins chacun de ceux qui ont été ajoutés jusqu’à présent est resté disponible. Pendant ce temps, comme les précédents, l’élément dynamique de ces arrière-plans dynamiques est minime. Et comme les précédents, il n’y a pas de musique ou de sons spéciaux qui accompagnent les arrière-plans comme c’est parfois le cas sur d’autres consoles, comme la PS4. Cela dit, même la PS5 n’a pas d’expérience au niveau de la PS4, ce ne sont donc pas seulement les consoles Xbox Series qui manquent dans ce département.

Comme vous pouvez le voir, l’un des deux thèmes présente un dragon dans le jeu tandis que l’autre des différents lieux du jeu que vous visitez, Minrathous. Si l’une ou l’autre de ces images vous semble familière, c’est parce qu’il s’agit toutes deux de captures d’écran officielles publiées par BioWare et EA pendant la période de pré-commercialisation du jeu.

