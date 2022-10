Les utilisateurs de WeChat supplient Tencent de restaurer leurs comptes après une manifestation à Pékin

Ce que la plupart des messages partagent, c’est un sentiment de désespoir. Comme WeChat est devenu la super application utilisée dans presque tous les aspects de la vie, l’interdiction de votre compte principal peut être dévastatrice. Les messages de Weibo décrivent comment l’interdiction de leurs comptes WeChat a rendu difficile pour les gens de recevoir des messages de collègues, d’employeurs potentiels ou de membres de la famille. Certains écrivent qu’ils sont maintenant au bord de la dépression.

Pendant ce temps, les comptes Weibo du service client de Tencent n’ont publié que des réponses robotiques sous ces messages leur demandant de fournir plus d’informations. Deux utilisateurs de Weibo ont déclaré au MIT Technology Review que la publication sous le hashtag n’a pas du tout aidé leur processus d’appel.

La vie après WeChat

Être banni de WeChat vous transforme en fantôme sur la plate-forme omniprésente. “Après avoir perdu WeChat, on a l’impression d’avoir perdu la connexion avec le monde”, déclare Chen. “Même si vous pouvez toujours vous connecter à votre compte WeChat, lire les messages que les autres vous ont envoyés et les messages de groupe, et effectuer des paiements numériques, vous ne pouvez pas interagir avec eux ni leur répondre.”

WeChat a commencé à autoriser les utilisateurs bannis à exporter leurs contacts en 2020, donc s’ils choisissent d’enregistrer un nouveau compte et de recommencer, ils peuvent ajouter leurs amis un par un. Mais pour la plupart des utilisateurs de WeChat qui ont l’application depuis plus d’une décennie, cela signifie ajouter manuellement des milliers de contacts et leur expliquer ce qu’ils ont fait pour déclencher l’interdiction.

Chen a utilisé son ancien compte pendant 11 ans et a eu plus de 1 400 contacts. Il lui a fallu plusieurs heures pour rajouter 500 contacts depuis son compte de secours. “Lorsque j’ajoutais des contacts, on m’a demandé si j’étais un escroc et la personne m’a appelé pour confirmer. Si je n’ai pas le numéro de cette personne ou d’autres méthodes de confirmation, peut-être qu’elle refusera tout de suite de se lier d’amitié avec moi », dit Chen. Ensuite, il y a aussi les abonnements, le contenu mis en signet, les comptes publics qu’il suit et toutes les autres informations liées à son compte WeChat qu’il doit également migrer.

Vendredi, après que la discussion sur la manifestation eut diminué, de nombreux utilisateurs de WeChat découvraient qui parmi leurs amis étaient bannis ou aidaient leurs amis à diffuser leurs nouvelles poignées WeChat. Un article de 2020 proposant une liste de contrôle utile sur ce qu’il faut faire après avoir été interdit par WeChat a été consulté au moins 70 000 fois du jour au lendemain.

La nouvelle des suspensions a également eu un effet dissuasif, car les gens se demandaient s’ils devaient parler de la manifestation alors qu’il était maintenant clair que cela pourrait faire interdire leurs comptes. En prenant en otage l’accès des citoyens aux services numériques, le gouvernement a pu entraver la diffusion de l’information et accroître son contrôle.

Tout le monde n’est pas prêt à devenir otage. Bien que Tina ait entendu parler des publications sur Weibo demandant de l’aide à Tencent, ce n’est pas ce qu’elle veut faire. Elle comprend la sévérité de la censure politique et ne pense pas que l’affichage aidera.

Jusqu’à présent, elle n’a parlé qu’à ses contacts proches de ce qui s’est passé et prévoit d’essayer de vivre sa vie sans compte WeChat, au moins pendant un petit moment. De toute façon, elle a toujours eu l’impression de passer trop de temps sur les applications de médias sociaux – peut-être que ce congé forcé pourrait être une expérience de désintoxication.

«Beaucoup de gens enregistraient leur deuxième compte hier. Mais je leur ai dit que je ne le ferais pas. Je veux essayer. Si, disons, je peux toujours vivre ma vie normalement sans WeChat, je pense que je peux choisir de ne pas créer un autre compte », dit-elle. “Je ne pense pas qu’un individu devrait être lié si étroitement avec [WeChat] ensemble.”