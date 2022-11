Les utilisateurs de Twitter téléchargent des longs métrages et des émissions après la «casse» du système de grève des droits d’auteur de la plate-forme

Même après les démissions massives, Twitter n’a vu aucun problème majeur jusqu’à il y a quelques heures, lorsque les gens ont connu quelques problèmes. Cela est arrivé après qu’il y ait eu des rapports selon lesquels le système d’avertissement pour atteinte aux droits d’auteur a été supprimé. Ce système est responsable de la suppression de tout contenu protégé par le droit d’auteur, comme les films et la musique, qui circule sur le site Web. Cependant, depuis qu’il a cessé de fonctionner, de nombreux utilisateurs ont saisi l’occasion et ont tweeté des versions intégrales de films et d’émissions de télévision populaires.

Alors que peu ont publié leurs dessins animés préférés, d’autres ont téléchargé des films. Cependant, il y avait un problème avec cela, qui est l’exigence maximale de téléchargement de vidéo du site. Pour cette raison, le film n’a pas pu être publié dans un tweet. Par conséquent, les fans ont rempli les chronologies des autres avec des fils. Jetez un oeil à quelques-uns:

Cela survient quelques jours seulement après que RIP Twitter a commencé à devenir tendance sur la plate-forme de médias sociaux. #RipTwitter a commencé à devenir une tendance sur la plate-forme de médias sociaux après que des utilisateurs de médias sociaux inquiets ont posté sur le sort de la plate-forme.

Selon Reuters, Musk rencontrait certains des meilleurs employés pour essayer de les convaincre de rester, a déclaré un employé actuel et un employé récemment décédé qui est en contact avec des collègues de Twitter. Pour l’instant, on ne sait pas combien d’employés ont choisi de rester. Les chiffres mettent en évidence la réticence de certains membres du personnel à rester dans une entreprise.

Au milieu du chaos, les travailleurs ont été priés de ne pas se présenter au travail car tous les immeubles de bureaux seront temporairement fermés, à compter de maintenant. Selon la BBC, un message envoyé aux employés de Twitter souligne que l’accès à tous les immeubles de bureaux et l’accès par badge seront révoqués jusqu’au lundi 21 novembre. « Cela signifiera travailler de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles constitueront une note de passage”, a déclaré Musk.

