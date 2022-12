Les utilisateurs de Twitter se prononcent sur le sort de Musk

Le patron des médias sociaux a lancé un sondage pour savoir s’il devait démissionner, 57 % soutenant cette décision

Un peu plus de 57 % des utilisateurs de Twitter interrogés ont décidé qu’Elon Musk devait quitter son poste de PDG de la plateforme. Après une série de changements de politique controversés, Musk a soumis à un vote sa gestion continue de l’entreprise.

Musk a lancé dimanche un sondage demandant aux utilisateurs de Twitter de décider “devrais-je quitter la tête de Twitter?” L’unique propriétaire et PDG de la plateforme a promis de respecter les résultats de l’enquête, tout comme il l’a fait lorsqu’il a rendu publique la décision de rétablir le compte de l’ancien président Donald Trump.

À la clôture du sondage dimanche soir, 57,5% des plus de 17 millions de personnes interrogées ont suggéré que Musk démissionne, 42,5% souhaitant qu’il reste aux commandes. Musk n’avait pas encore commenté les résultats lundi matin.

Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage. – Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

Lors d’une conversation avec plusieurs éminents utilisateurs de Twitter dimanche soir, le milliardaire a déclaré qu’il avait “pas de successeur” à l’esprit, et cette constatation “un PDG qui peut faire vivre Twitter” serait un défi. “Personne ne veut le travail qui peut garder Twitter en vie,” il a écrit.

Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, promettant de revenir sur certaines de ses politiques de censure les plus odieuses et de faire de la plateforme un “place de la ville numérique” pour un débat libre et ouvert. Depuis sa prise de contrôle, Musk a licencié plus de la moitié du personnel de la plateforme, y compris des cadres supérieurs impliqués dans l’interdiction du compte de Trump, et a publié des communications internes montrant que ces cadres étaient de connivence avec le FBI pour supprimer les informations que l’agence voulait cacher.

Musk a temporairement suspendu plusieurs journalistes éminents ces derniers jours pour avoir partagé des informations sur sa localisation, en violation des règles de « doxxing » de la plateforme. Twitter a également annoncé dimanche qu’il bloquerait les utilisateurs pour se connecter à des plateformes de médias sociaux concurrentes, bien que Musk ait déclaré peu de temps après que cette politique serait “ajustée” pour garantir que seuls les comptes qui existent principalement pour promouvoir les concurrents seraient suspendus.

“À l’avenir, il y aura un vote pour des changements politiques majeurs”, a-t-il déclaré dimanche soir, ajoutant que de tels changements inattendus « ne se reproduira plus. »