Les utilisateurs de Twitter répertorient les films avec “zéro” mauvaises chansons

Certains films touchent les cœurs en raison de leur scénario incroyable, puis certains acteurs créent de la magie avec leurs incroyables performances à l’écran, puis il y a des films dont la musique fait toute la magie et ils ne peuvent pas être oubliés. Que ce soit Rockstar ou Raaz, la musique de ces films s’est taillée une place dans le cœur des gens. Élaborant sur la même chose, l’utilisateur de Twitter Shreyy a demandé aux gens de nommer des films avec “zéro” mauvaises chansons et les réponses sont sans fin.

« Nommez un film avec 0 mauvaises chansons !! », lisez le tweet. Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral et a recueilli des tonnes de réponses. Il compte plus de 378 000 vues.

“Hasee Toh Phasee – chaque chanson est sous-estimée. Drama Queen, Manchala, Zehnaseeb, Ishq Bulaava, Shake It Like Shammi, Punjabi Wedding Song », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Omg, je suis étonné de voir que les enfants des années 90 ne se souviennent même pas. Les films musicaux de tous les temps sont “Dil to Paagal hai”. Il est intéressant de noter que le film entier est rempli de chansons légendaires. Genre théâtral approprié. Pas une seule mauvaise chanson. À ce jour, les chansons sont pertinentes. “

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, plus tôt, l’utilisateur de Twitter, Aavishkar, a posé une question qui disait: “Quelle est selon vous la MEILLEURE PERFORMANCE donnée par votre acteur le plus préféré?” Cela a déclenché une conversation sur le site de micro-blogging où les utilisateurs ont commencé à lister leurs acteurs préférés qui ont laissé une empreinte indélébile avec leur jeu remarquable et leur performance globale. De SRK à Swades, Ajay Devgn à Once Upon a Time à Mumbaai, Ranbir Kapoor à Rockstar, Salman Khan à Bajrangi Bhaijaan, Varun Dhawan à Badlapur, Rajpal Yadav à Chup Chup Ke, Aamir Khan à 3 Idiots, Sanjay Dutt à Munna Bhai MBBS , à Hrithik Roshan à Guzaarish, la liste avait tout pour plaire. Qui allez-vous choisir ?

