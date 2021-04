Les 63 parcs nationaux des États-Unis attirent des visiteurs du monde entier. Certains pour profiter de vues à couper le souffle et de la faune de près, et d’autres pour se faire des souvenirs entre amis et en famille ou vivre des aventures de découverte personnelle.

Les visiteurs des parcs nationaux ont partagé certains de ces souvenirs et moments sur Twitter cette semaine en l’honneur de la Semaine des parcs nationaux, qui se déroule jusqu’à dimanche et est célébrée par la National Park Foundation chaque avril.

Le président Joe Biden a demandé à entendre les souvenirs préférés des parcs nationaux dans un tweet mercredi: « Les parcs nationaux américains sont des trésors irremplaçables. Ils nous émerveillent, nous inspirent, nous remplissent de fierté et nous appartiennent tous à égalité. En cette Semaine nationale des parcs, je veux entendre parler de votre souvenir préféré dans l’un de nos parcs nationaux . Partagez en répondant à ce tweet. «

De nombreuses personnes ont répondu avec des photos et des souvenirs. Voici quelques-uns de nos choix favoris:

Utilisateur Twitter Chris Herbert a déclaré qu’un voyage en 2017 au parc national de Yosemite en Californie était l’un des «meilleurs souvenirs de ma vie».

Utilisateur Twitter @ Janjr581 se souvient des voyages de camping avec son mari et ses trois fils au Sequoia National Park en Californie, et bien que son mari soit décédé en septembre, «les souvenirs qu’il a faits avec les garçons seront toujours avec eux».

Kaz Weida fille a plongé ses pieds dans l’eau au parc national des Glaciers dans le Montana, et une photo préférée est née.

Staci Ortiz Davis a partagé des photos d’un voyage de camping dans le Grand Canyon en Arizona à l’occasion du premier anniversaire de la mort de son mari avec les hashtags #healing #hisrequest et #grief.

Utilisateur Twitter @mg_boulder a partagé une photo d’elle alors âgée de 7 ans parcourant les Narrows dans le parc national de Zion dans l’Utah sur «la meilleure aventure».

@JoJOFromJerz a passé les jours d’été sur les plages de Gateway National Park dans le New Jersey et y emmène maintenant ses propres enfants.

Ashley Gebb s’est fiancé au parc national de Lassen en Californie lors d’une randonnée nocturne pour regarder la pluie de météores des Perséides.

Allison Miller Johnson a vécu un tournant dans une bataille contre le cancer lors d’une randonnée de 13 milles dans le parc national des Glaciers.

@showmeadventure appelé un voyage au Grand Canyon avec maman «changer la vie».

Parcs nationaux les plus recherchés par État

Biden n’a pas été le seul à appeler les parcs nationaux sur Twitter cette semaine. tendances Google a tweeté une carte qui a montré les parcs nationaux les plus recherchés par État au cours des deux dernières semaines.

La majeure partie du trafic de recherche provenait d’États proches en voiture des parcs mis en évidence, par exemple, les États du sud-ouest, y compris l’Utah, l’Arizona et le Nevada, ont recherché le parc national de Zion dans l’Utah et les États du nord-est, y compris le Maine, Le Vermont, le New Hampshire, le Massachusetts, le Rhode Island, le Connecticut et la Pennsylvanie ont recherché le parc national d’Acadia dans le Maine.

Mais le parc national de Yellowstone, qui se trouve dans le Wyoming, le Montana et l’Idaho, était le parc le plus recherché de 20 États à travers le pays d’aussi loin que New York et le New Jersey.