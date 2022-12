Les utilisateurs de Twitter parodient les bios de l”application de rencontre “ennuyeuse” et ils sont sur le point

Salut, je suis Mo de charnière. Ne me tuez pas si je commande de l’ananas sur une pizza. Le plus gros risque que j’ai pris est de télécharger cette application. On s’entendra bien si vous aimez le bureau (la version américaine bien sûr) https://t.co/XsKlabpXFz– le petit possible neurodivergent de papa (@bareilykibarfi) 11 décembre 2022