Les utilisateurs de Twitter donnent un laissez-passer au premier tweet long avec 26 927 caractères

Twitter autorisera bientôt les tweets longs – ceux qui sont plus longs qu’un fil et peuvent être combinés en un seul tweet. Elon Musk a déclaré que la fonctionnalité serait lancée début février dans un tweet qu’il a publié le mois dernier. Les tweets ont commencé à partir de 140 caractères, sont passés à 240 caractères, puis l’option de fil est devenue disponible. Vous vous demandez à quoi pourrait ressembler un tweet long – à quel point il pourrait être expansif ?

L’utilisatrice de Twitter Jane Manchun Wong a publié un tweet de démonstration composé de 26 927 caractères. Bien qu’il reste à voir comment les gens adoptent la nouvelle fonctionnalité, les réponses jusqu’à présent ont été des mèmes, des utilisations libérales des mèmes “Je ne lis pas tout ça” et des gens disant qu’ils bloqueraient quiconque tweetant plus de cinq lignes .

Récemment, il y a eu une réaction similaire à la fonction de comptage des vues sur Twitter, les utilisateurs lui donnant collectivement un laissez-passer. « Twitter déploie View Count, vous pouvez donc voir combien de fois un tweet a été vu ! C’est normal pour la vidéo”, avait annoncé Elon Musk dans un tweet. “Montre à quel point Twitter est plus vivant qu’il n’y paraît, car plus de 90% des utilisateurs de Twitter lisent, mais ne tweetez pas, ne répondez pas ou n’aimez pas, car ceux-ci sont actions publiques », avait-il ajouté. Il a également déclaré que les tweets sont généralement consultés 100 fois plus qu’ils ne sont aimés.

