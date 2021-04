Au milieu des protestations qui ont suivi la fusillade de Daunte Wright aux mains de la police, les conservateurs ont de nouveau fait connaître le nom d’Ashli ​​Babbitt, demandant pourquoi l’officier qui l’a abattue pendant l’émeute du Capitole n’a jamais été identifié publiquement.

L’officier qui a tiré et tué dimanche Daunte Wright, 20 ans, a été révélé comme étant Kim Potter, dont le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, a accidentellement déchargé son arme lors d’un contrôle routier, entraînant la mort de Wright.

Mardi, alors que le nom de Potter était connu, certains conservateurs ont poussé un autre nom à la mode sur les réseaux sociaux: Ashli ​​Babbitt, qui a été tristement tué devant une caméra lors de l’émeute du Capitole américain par un officier dont le nom n’a jamais été divulgué. Les critiques ont rapidement théorisé pourquoi un nom avait été publié si rapidement tandis qu’un autre était caché depuis le 6 janvier.





«Brûlez l'enceinte à terre! La vigilance pour Daunte Wright se transforme en émeute et en affrontements devant le poste de police de Portland (VIDEOS)







« Ashli ​​Babbitt était blanche et conservatrice et sa vie n’avait donc aucune valeur aux yeux de BLM et des médias », Matt Walsh de Daily Wire a écrit en réponse à une question sur la publication du nom de Potter.

«Pourquoi ne protègent-ils que certains agents?» Cassandra Fairbanks de Gateway Pundit à l’origine demandé, lançant les comparaisons.

D’autres ont fustigé la comparaison, appelant l’émeute du 6 janvier un « insurrection » et justifiant le tournage controversé de Babbitt.

«Un homme noir est tué par la police et les républicains se précipitent pour défendre le terroriste du Capitole, Ashli ​​Babbitt. Si elle était si innocente, quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi elle grimpait à travers une fenêtre cassée au lieu d’utiliser la porte juste à côté? un utilisateur Twitter a écrit.

Elle n’aurait pas dû briser le vent. Elle était une criminelle, la couleur de sa peau n’a pas d’importance, ses actions le font – 🔮Christine🔮 (@purple_manatees) 13 avril 2021

Moi, après avoir ouvert Twitter pour découvrir que les conservateurs tentent de justifier le meurtre de Daunte Wright en le comparant d’une manière ou d’une autre au traître insurrectionnel Ashli ​​Babbitt. pic.twitter.com/ig4C5Lr9mQ – Jake Lobin (@JakeLobin) 13 avril 2021

Selon certaines sources, l’officier qui a tiré sur Babbitt a été « dans la clandestinité » par crainte pour leur sécurité alors que la fusillade continue de faire l’objet d’une enquête.

Lors d’une conférence de presse lundi, Gannon a montré des images de caméra corporelle de la mort de Wright et a affirmé que Potter avait l’intention de déployer un taser au lieu de son arme à feu. Wright avait été arrêté pour des étiquettes périmées sur son véhicule et on a découvert plus tard qu’il avait un mandat d’arrêt contre lui.

Les critiques, cependant, ont comparé la fusillade à la mort d’autres hommes noirs non armés aux mains de la police, y compris George Floyd, dont le meurtre a conduit à des manifestations à travers le pays, dont certaines sont également devenues violentes. L’ancien flic Derek Chauvin est actuellement jugé dans l’État pour le meurtre de Floyd.

