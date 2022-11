Les utilisateurs de Twitter créent des ravages en se faisant passer pour des marques

Les comptes parodiques proliféraient sur Twitter.

Après qu’Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, ait réorganisé un service d’abonnement pour donner aux utilisateurs une coche de vérification convoitée pour 8 $ par mois, les utilisateurs ont commencé à abuser du programme cette semaine. Comptes Twitter avec des coches se faisant passer pour des entreprises comme Eli Lilly et PepsiCo, envoyant de faux messages sur l’insuline gratuite et la supériorité de Coca-Cola. Un compte avec une coche prétendait être Tesla, la société de voitures électriques de M. Musk, et se vantait d’avoir recours au travail des enfants.

Jeudi soir, le désordre sur Twitter semblait être devenu trop important pour M. Musk.

“Nous devons déployer de toute urgence des étiquettes officielles pour les grands annonceurs en raison de l’usurpation d’identité”, a écrit un responsable de l’ingénierie de Twitter dans un message interne vu par le New York Times. “La demande vient d’Elon.”

Twitter, la soi-disant place de la ville mondiale, avec environ 240 millions d’utilisateurs, a sombré ces derniers jours dans un tourbillon désordonné de comptes prétendant être des marques de premier plan et envoyant des tweets perturbateurs. Alors que Twitter lutte depuis longtemps contre les mensonges et les discours toxiques, certains utilisateurs exploitent les changements apportés par M. Musk – qui a repris le service le mois dernier dans le cadre d’un rachat de 44 milliards de dollars – pour semer allègrement le chaos.

L’usurpation d’identité et la farce pourraient avoir de graves conséquences. Graham Brookie, directeur du Digital Forensics Lab de l’Atlantic Council, qui étudie la désinformation en ligne, a déclaré que la qualité des informations et la crédibilité du contenu sur Twitter pourraient souffrir si les fraudeurs créaient la confusion et amplifiaient les mensonges. Les gens pourraient avoir des coches sur leurs comptes et répandre des mensonges juste pour gagner de l’argent, a-t-il ajouté.