Les utilisateurs de Twitter bannis ne reviendront pas avant au moins quelques semaines

Les utilisateurs qui ont été bannis de Twitter pour avoir enfreint ses règles, un groupe qui comprend l’ancien président Donald Trump, n’auront pas la chance de revenir sur la plateforme avant au moins quelques semaines, a déclaré le nouveau propriétaire de la société, Elon Musk, dans un communiqué. tweeter mercredi.

Musk a déclaré que le retard donnerait à Twitter le temps de mettre en place un processus pour déterminer quand et comment les utilisateurs bannis peuvent revenir. Musk a déclaré qu’il ne croyait pas aux interdictions permanentes et a qualifié d ‘”erreur” de suspendre définitivement Trump à la suite de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Twitter avait déclaré au moment où il avait pris la décision “en raison du risque de nouvelles incitations à la violence”.

Musk a lancé l’idée d’un conseil de modération du contenu peu de temps après avoir conclu son accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société – qui est intervenu après une bataille juridique où il a tenté de s’en sortir. Il a déclaré à la fin du mois dernier que Twitter ne prendrait aucune décision sur le rétablissement des comptes avant la réunion du conseil.

Mercredi, Musk a donné plus de détails sur le conseil prévu, dire sur Twitter il “inclura des représentants aux opinions très divergentes, qui incluront certainement la communauté des droits civiques et les groupes confrontés à la violence alimentée par la haine”.

Musc dit aussi il avait parlé à des dirigeants de la société civile d’organisations telles que la Ligue anti-diffamation, la NAACP, Free Press et Color of Change, “de la manière dont Twitter continuera à lutter contre la haine et le harcèlement et à appliquer ses politiques d’intégrité électorale”. Twitter subira sa première grande élection américaine sous son nouveau propriétaire le 8 novembre.

Propriétaire Facebook Méta a déjà un organe similaire qui aide à trancher et à conseiller sur les questions de modération de contenu les plus difficiles, y compris sur la façon dont la plate-forme devrait aborder l’interdiction de Trump.

Musk a tenté de rassurer les annonceurs le 27 octobre sur le fait que Twitter ne se transformerait pas en un “paysage infernal, où tout peut être dit sans conséquences!” La déclaration repoussée par crainte que certains progressistes aient exprimé que Twitter serait envahi par les discours de haine et la désinformation sous Musk, car il avait précédemment déclaré qu’il renoncerait à la modération du contenu.

Le géant de la publicité Interpublic Group a recommandé mardi à tous les clients de ses agences Media Brands de suspendre toute publicité payante sur Twitter pendant au moins une semaine pour attendre des éclaircissements sur les plans de l’entreprise en matière de confiance et de sécurité.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Le désordre de la modération de contenu sur Facebook, Twitter, YouTube