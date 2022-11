Les utilisateurs de Twitter affluent vers Mastodon après le rachat d’Elon Musk, voici pourquoi

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a plongé la plateforme dans un peu le chaos. Alors que le milliardaire procédait à une vague de licenciements massifs, licenciant environ 50% de la main-d’œuvre de Twitter, les utilisateurs de la plate-forme se sont inquiétés de l’avenir de l’écosystème là-bas. Les inquiétudes concernant la sécurité et la désinformation augmentent également. La décision de Musk de donner la coche bleue pour 8 $ n’a pas non plus plu à de nombreux utilisateurs. Dans ces circonstances, de nombreux utilisateurs de Twitter envisagent de quitter la plateforme.

À la recherche d’une alternative à Twitter, de nombreux utilisateurs envisagent de passer à Mastodon.

Bénéficiant #Mastodonte jusqu’à présent… j’ai l’impression d’avoir fait un bond en arrière il y a plus de dix ans lorsque j’ai rejoint Twitter pour la première fois… j’espère que l’atmosphère reste ainsi ! #TwitterMigration https://t.co/JXlT1uYook — Maria Delaney (@mhdelaney) 6 novembre 2022

Quitter Twitter ? Dans cette maison on ne reconnaît qu’un seul mastodonte. pic.twitter.com/oIZ4IE1JyS – Greg Johnson (@gregianjohnson) 6 novembre 2022

J’ai pris le bus jusqu’à Mastodon. #Earpers Mon Twitter sera froid tel quel… pour l’instant. pic.twitter.com/Zdz9ZM6YX9 – Automne avec les cheveux cool (@CraftyFoxWaves) 6 novembre 2022

Le nombre de personnes qui sont passées à #Mastodonte au cours de la seule semaine dernière, il a dépassé 230 000, ainsi que de nombreux retours sur d’anciens comptes, faisant passer le réseau à plus de 655 000 utilisateurs actifs, le plus haut jamais atteint ! Pourquoi? 👉 https://t.co/9Ik30hT3xR — Mastodonte (@joinmastodon) 3 novembre 2022

Pourquoi choisir Mastodon ? Parce qu’il est décentralisé et open-source, il ne peut pas être vendu et ne fera pas faillite. Il respecte votre vie privée et donne le contrôle du réseau aux personnes. C’est un produit au-dessus d’un protocole, comme Twitter aurait dû l’être. — Mastodonte (@joinmastodon) 27 octobre 2022

Alors que le discours sur le départ de Twitter continue d’évoluer, les gens envisageant également d’autres plates-formes en dehors de Mastodon, certaines personnes ont également estimé qu’elles trouvaient l’interface de Mastodon plutôt déroutante.

