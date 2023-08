Les utilisateurs de Truth Social doxent les grands jurés qui ont inculpé Trump en Géorgie : « Le karma est un B »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Comme on pouvait s’y attendre, Truth Social s’est mis en colère contre le dernier acte d’accusation de Donald Trump – cette fois en Géorgie, où lui et 18 autres personnes ont été frappés d’une multitude d’accusations pour avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État.

Les partisans de l’ancien président n’ont pas tardé à le réconforter, à pousser les complots et à appeler à des représailles après qu’un grand jury du comté de Fulton l’a inculpé lundi de 13 chefs d’accusation, notamment de racket, de dépôt de faux documents et de tentative de contraindre des agents publics à violer leurs serments.

De nombreux utilisateurs ont lancé des attaques directes contre les grands jurés, allant jusqu’à partager leurs noms et des détails sur leurs prétendus profils de médias sociaux.

« Quelqu’un doit se pencher sur tous ces grands jurés. Je peux garantir que chacun d’entre eux a un BIG FAT D à son nom ! » l’utilisateur @ LeviSnodgrass88 a écrit avec une photo des noms des jurés.

« Combien le DOJ a-t-il payé à chaque grand juré pour inculper Trump ? » demandé @SexyCassandra76.

« J’ai hâte que certains s’amusent avec la liste des grands jurés divulgués… mwhahahahahaha », a écrit @DianaColleen.

« La seule raison pour laquelle les démocrates, les rinos et le DOJ corrompu ont peur de toi, Donald, c’est parce qu’ils savent qu’ils ne te battront jamais lors d’élections équitables », @eddyburt a écrit. « Que Dieu vous bénisse Donald Trump et votre famille. »

D’autres ont accusé le procureur du district du comté de Fulton d’inconduite pour avoir inclus les noms des grands jurés dans l’acte d’accusation – ce qui est requis en vertu de la loi de l’État de Géorgie.

« Elle a également rendu publics les noms de tous les grands jurés. Maintenant, la liste est diffusée sur les réseaux sociaux. Certains prétendent que c’est un piège de poursuivre MAGA pour doxxing », a écrit @apinkrose.

D’autres utilisateurs ont dirigé leur rage plus généralement.

« Nous ne pouvons pas accepter une élection volée, si nous le faisons, ils voleront une autre élection et une autre », a écrit @Lara47 sur Vérité sociale. « Nous ne pouvons jamais permettre à la corruption et à la fraude de gagner. Ils inculpent et font taire le président Trump pour avoir révélé le crime du siècle, afin qu’ils puissent continuer à voler une autre élection. La fraude électorale en Géorgie a été massive et les preuves accablantes. «

« Ils devraient commencer par les médias qui ont influencé et signalé ceux qui ont truqué l’élection ! Confisquez tous leurs biens et arrêtez-les à vie ! remarqué @pattymono.

« Ne me dites pas qu’il n’a pas été volé. Je ne me fâche pas facilement mais ça m’a tellement énervé que je ne m’en remets toujours pas. @Rainy_Daze commenté. «Cette élection était le dernier vote de ma mère sur cette terre et elle a traversé beaucoup de choses juste pour le faire. Elle voulait voter pour Trump contre vents et marées. Ensuite ceci. Ce n’était pas seulement moi, mais chaque électeur dont le vote a été piétiné est tout aussi en colère. J’attends avec impatience leur comeupance. Karma est un méchant B.

De nombreux critiques furieux ont fait écho à la rhétorique de M. Trump lui-même, qui s’est adressé à Truth Social pour protester contre l’acte d’accusation aux petites heures du mardi matin.

« Alors, la chasse aux sorcières continue », a-t-il commencé.

Apparemment tellement contrarié qu’il a mal épelé «inculpé», il a poursuivi: «19 personnes signalées ce soir, dont l’ancien président des États-Unis, moi, par un procureur de district incontrôlable et très corrompu qui a fait campagne et collecté des fonds pour, ‘Je obtiendra Trump.

Parmi les personnes accusées figurent l’ancien chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows, ainsi que ses avocats Rudy Giuliani, Sidney Powell, John Eastman, Kenneth Cheseboro et Jenna Ellis.

Le message de M. Trump a poursuivi: «Et qu’en est-il de ces documents d’accusation publiés aujourd’hui, bien avant même que le Grand Jury ne vote, puis rapidement retirés? Cela me semble truqué ! Pourquoi n’ont-ils pas mis en accusation il y a 2,5 ans ? Parce qu’ils voulaient le faire en plein milieu de ma campagne politique. Chasse aux sorcières! »

L’ancien président a prolongé sa diatribe juste avant 9 heures du matin en écrivant: « Un rapport volumineux, complexe, détaillé mais irréfutable sur la fraude électorale présidentielle qui a eu lieu en Géorgie est presque terminé et sera présenté par moi lors d’une importante conférence de presse à 11h00. AM le lundi de la semaine prochaine à Bedminster, New Jersey.

« Sur la base des résultats de ce rapport CONCLUSIF, toutes les charges devraient être abandonnées contre moi et les autres – Il y aura une EXONÉRATION complète ! Ils ne sont jamais allés après ceux qui ont truqué l’élection. Ils n’ont poursuivi que ceux qui se sont battus pour trouver les RIGGERS !

Mais l’ancien président n’en avait pas fini. Il a ajouté une fanfare d’un message – « WITCH HUNT! » – une minute plus tard.

L’acte d’accusation allègue 40 crimes distincts et 161 actes différents liés à un complot criminel présumé.

« Trump et les autres accusés accusés dans cet acte d’accusation ont refusé d’accepter que Trump ait perdu, et ils ont sciemment et délibérément rejoint un complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump », selon l’acte d’accusation. « Ce complot contenait un plan et un objectif communs pour commettre deux ou plusieurs actes d’activité de racket dans le comté de Fulton, en Géorgie, ailleurs dans l’État de Géorgie et dans d’autres États. »

Une grande partie du tollé des partisans de M. Trump sur Truth Social était dirigé contre la femme qui a dirigé le processus d’inculpation: le procureur du comté de Fulton, Fani Willis.

@Beachit44 a écrit: « Fani Wilis est un être humain laid de l’intérieur. Fani est à la recherche de sa gloire et deviendra un procureur général corrompu. Elle finira par s’éclipser vers une destination inconnue dans la clandestinité.

Un autre, @RoccoVa écrit: « Fani Wilis doit être démis de ses fonctions. »

Parmi les messages en colère, se mêlaient quelques utilisateurs soutenant l’acte d’accusation et appelant M. Trump « griller.”

« Vous n’êtes pas exonéré. Vous allez être condamné. Vous allez en prison. Vous allez mourir en prison. Tu t’es fait ça toi-même » @TJD66 a écrit.

« Ils ne vous accusent pas au milieu d’une campagne présidentielle… Vous vous présentez à la présidence au milieu d’une enquête criminelle », @TrthTeller84 dit.

Un internaute a même astucieusement utilisé les propos de l’ancien président contre lui. @brokenspoketexan a écrit: « On dirait que vous avez été attrapé par le Fani. »