Les utilisateurs de TikTok sont convaincus que les punaises de lit viennent pour vous. Certains exterminateurs ne sont pas aussi inquiets.

De nombreux internautes s’inquiètent de ne pas pouvoir dormir sur leurs deux oreilles après l’annonce récente d’une infestation de punaises de lit à Paris. Mais les exterminateurs – certains qui ont créé de nombreux abonnés en ligne pour leurs conseils sur les nuisibles – affirment que les punaises de lit ont été et seront toujours présentes.

« Il n’y a pas de risque supplémentaire, car les punaises de lit sont partout », a déclaré Weston Storey, l’exterminateur derrière le compte TikTok. exterminateur.

Il n’y a donc aucune raison de paniquer – du moins pas encore, selon Storey et d’autres experts interrogés par NBC News.

Les craintes accrues liées aux punaises de lit ont imprégné TikTok cette semaine alors que les influenceurs américains ont commencé à rentrer chez eux après la Fashion Week de Paris, qui s’est terminée mardi. Les vidéos de punaises de lit dans les transports en commun parisiens étaient quasiment incontournables sur les réseaux sociaux. Intérêt général pour les vidéos sur les punaises de lit sur TikTok roseavec le hashtag #bedbugs qui a récolté 6 millions de vues au cours des sept derniers jours.

Des gens ont posté des vidéos recherche de punaises de lit et partageant ce qu’ils pensent des insectes va commencer à infester les villes américaines à cause des voyageurs qui les amènent aux États-Unis. TikToker Christina Najjar, connue sous son nom d’utilisateur, Tinx, même a partagé une vidéo disant qu’elle prenait des précautions contre une infestation de punaises de lit après son vol pour New York depuis Paris. Elle a demandé des conseils à ses abonnés.

Les punaises de lit sont des « auto-stoppeurs » qui s’accrochent aux tissus et au bois, ce qui leur permet souvent de pénétrer dans les maisons, selon Jossue Rivas., un exterminateur qui gère le compte TikTok punaises de lit tous les jours.

En moyenne, il faut trois mois pour que les gens se rendent compte qu’ils ont une infestation, a-t-il expliqué. Les œufs et les nymphes des punaises de lit peuvent être trop petits pour être remarqués au premier abord.

La pandémie de Covid a ralenti la propagation des punaises de lit car moins de personnes voyageaient. Mais à mesure que de plus en plus de personnes recommencent à voyager, a déclaré Rivas, les problèmes de punaises de lit « explosent ».

Pour autant, il ne s’inquiète pas des infestations. Lui et Storey ont déclaré que les punaises de lit ont toujours été un problème potentiel. Beaucoup exterminateurs et dermatologues Je publie des vidéos de sensibilisation aux punaises de lit sur TikTok depuis des années.

Le risque de rapporter des punaises de lit après des vacances dépend du niveau d’infestation, a déclaré Rivas. Les infestations importantes peuvent augmenter les chances de ramener des punaises de lit à la maison.

Il a déclaré qu’il vérifiait toujours la présence d’insectes dans le lit lorsqu’il séjournait dans des hôtels, y compris des hôtels de luxe.

« Les punaises de lit aiment se trouver entre trois et quatre pieds dans un objet infesté », a déclaré Rivas.

Les gens devraient vérifier le matelas et la tête de lit dans un nouvel hôtel, a-t-il déclaré, soulignant que le premier indicateur de punaises de lit est les excréments noirs, qui apparaissent comme des taches noires sur le tissu du matelas. Les gens peuvent également rechercher eux-mêmes les insectes ou les œufs. Les punaises de lit adultes ont à peu près la taille d’une graine de pastèque, a-t-il déclaré.

Vous ne pouvez pas vraiment vous aider à savoir où vous les trouvez, vous ne savez pas où ils se trouvent, mais vous pouvez simplement être prudent et faire attention à l’endroit où vous êtes assis et à l’endroit où se trouvent vos affaires. -Weston Storey, l’exterminateur derrière le compte TikTok exterminatorking

Si les gens sont sceptiques quant aux punaises de lit dans leur chambre d’hôtel, a déclaré Rivas, « laissez les bagages dans les salles de bain ». En effet, les punaises de lit ne vivent généralement pas dans les salles de bains ou dans d’autres environnements difficiles, car il n’existe pas de source de nourriture pour les nourrir dans ces endroits.

Cependant, a-t-il noté, les punaises de lit peuvent vivre jusqu’à un an sans manger.

Si les gens soupçonnent qu’ils ont des punaises de lit sur leurs vêtements ou leurs bagages, a déclaré Rivas, ils doivent laver leurs vêtements immédiatement et mettre leurs bagages au chaud, si possible. Les punaises de lit meurent généralement à 125 degrés. Les gens peuvent également se débarrasser de leurs objets s’ils veulent être très prudents et s’ils ont les moyens de s’en débarrasser.

La meilleure chose que les gens puissent faire est d’être conscients des contacts possibles, a déclaré Storey.

« Vous ne pouvez pas vraiment déterminer où vous les trouvez, vous ne savez pas où ils se trouvent, mais vous pouvez simplement être prudent et faire attention à l’endroit où vous êtes assis et à l’endroit où se trouvent vos affaires », a-t-il déclaré.

Le Dr Madalyn Nguyen, résidente en dermatologie qui s’appelle madalynsmusings sur TikTok, a déclaré que même si tout le monde n’a pas de réaction aux piqûres de punaises de lit, ceux qui le font pourraient voir un motif appelé « signe du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner », qui est un groupe de trois bouchées.

Les piqûres de punaises de lit peuvent être traitées comme la plupart des autres piqûres d’insectes. Les personnes mordues sont généralement capables de soulager les démangeaisons avec un antihistaminique, a déclaré Nguyen, qui a posté une vidéo en juillet sur la façon de détecter la présence de punaises de lit et à quoi peuvent ressembler les piqûres de punaises de lit.

La chose la plus importante que les gens fassent, dit-elle, est de trouver et de s’en débarrasser afin d’éviter d’avoir d’autres piqûres.

Bien que les piqûres puissent être effrayantes ou dégoûtantes, a déclaré Nguyen, « l’avantage des punaises de lit est qu’elles ne transmettent généralement pas de maladies ».