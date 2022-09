Les utilisateurs de TikTok sont convaincus que Jeffrey Dahmer peut être vu en arrière-plan d’une scène “Stranger Things”

Les fans aux yeux d’aigle de “Stranger Things” ont lancé un complot TikTok selon lequel le défunt tueur en série Jeffrey Dahmer est à l’arrière-plan de l’une des scènes de la quatrième saison de l’émission.

Une vidéo a été publiée sur la plateforme de médias sociaux montrant un personnage de la série, Max, descendant d’un bus scolaire mais se concentrant sur un personnage en arrière-plan. La vidéo passe ensuite à une scène des nouvelles docuseries Netflix, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

Le personnage d’arrière-plan est blond et a les cheveux coiffés de la même manière que Dahmer, et il portait également les mêmes lunettes que Dahmer.

Alors que les Duffer Brothers, les créateurs de la populaire émission, sont connus pour faire référence à la période au cours de laquelle “Stranger Things” se déroule, il semble que cette théorie ne soit probablement pas vraie. Dahmer est diplômé du lycée en 1978 et le spectacle a lieu en 1984.

TikTok ne semble pas se soucier du fait que la théorie du complot n’est probablement pas possible, car les utilisateurs continuent de commenter la vidéo.

La section des commentaires est remplie de personnes commentant “OMG”, avec une écriture, “c’était une référence dont je suis presque sûr”. Cependant, certains commentateurs ont rapidement souligné que ce n’était pas possible et que le gars qu’ils voient à l’écran ressemble à n’importe quel autre adolescent des années 1980, l’un d’entre eux disant que tout le monde dans la section des commentaires atteignait.

Il y a eu un intérêt accru pour Dahmer, sa vie et ses crimes depuis la sortie des docuseries Netflix ce mois-ci. L’émission suit Dahmer tout au long de son enfance et de son début à l’âge adulte, mettant en valeur sa relation difficile avec son père et sa mère mentalement instable.

Il plonge également dans ses divers crimes, commençant la série avec son dernier crime de tentative de meurtre au cours duquel sa victime a réussi à s’enfuir, ce qui a finalement conduit à l’arrestation de Dahmer. Dahmer a tué 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991. Il a été assassiné en prison en 1994.

Bien que l’émission soit devenue un succès instantané, elle a provoqué une controverse peu de temps après sa sortie lorsque les proches des victimes se sont prononcés contre la série, déclarant qu’ils étaient à nouveau traumatisés. Ils ont également contesté le fait que personne ne les ait contactés avant de faire le spectacle.

“Si je ne savais pas mieux, j’aurais pensé que c’était moi. Ses cheveux étaient comme les miens, elle portait les mêmes vêtements”, a déclaré à Insider Rita Isbell, dont le frère, Errol Lindsey, a été victime. “C’est pourquoi j’avais l’impression de tout revivre à nouveau. Cela a ramené toutes les émotions que je ressentais à l’époque.”

Isbell faisait référence à une scène dans les docu-séries dans laquelle une actrice est vue en train de faire une déclaration de victime lors du procès de Dahmer, qui, selon elle, était “exactement ce qu’elle a dit”.

“Je n’ai jamais été contacté à propos de l’émission”, a déclaré Isbell. “J’ai l’impression que Netflix aurait dû demander si cela nous dérangeait ou comment nous nous sentions à l’idée de le faire. Ils ne m’ont rien demandé. Ils l’ont juste fait.”

L’émission met en vedette Evan Peters, qui incarne le tueur en série.