Les utilisateurs de TikTok découvrant le vrai nom de Jon Bon Jovi en 2022 sont Peak Internet

Les rockstars ont un penchant pour les noms de scène. Alors que certains comme Marylin Manson et Axl Rose ont adopté le leur en raison de la demande populaire, beaucoup d’autres ont choisi de le faire car un nom de scène plairait mieux aux masses et conduirait à une approbation généralisée. Dans le même ordre d’idées, un utilisateur de TikTok a été choqué de découvrir le vrai nom du chanteur principal du groupe Bon Jovi, Jon Bon Jovi, selon un rapport de la Bible LAD. Le vrai nom de la rockstar de 60 ans est Francis Bongiovi et les internautes s’agacent de ne pas l’avoir su plus tôt.

Selon le rapport, la vidéo de vérification des faits de l’utilisateur de TikTok @ponderingjon a été visionnée plus de 1,8 million de fois depuis sa mise en ligne sur la plateforme de médias sociaux. Les utilisateurs ont laissé des commentaires hilarants sur la publication. L’un des utilisateurs a déclaré: “C’est comme la fois où j’ai appris que le L de Samuel L Jackson était LEROY.” Un autre commentaire hilarant disait: «C’est un short pour Bon Bons. Il aime les fraises. Un troisième utilisateur a dit en plaisantant: “Jonathan Bonathan me semble bien.”

Il est apparu que même Jon Bon Jovi aimait la vidéo TikTok. Selon le journal musical Noise Addicts, le nom de Bon Jovi a été nommé pour la première fois au milieu des années 70 lorsque sa carrière musicale a commencé.

Le rapport sur le nom de scène de Bon Jovi a révélé que ses responsables de la publicité voulaient le rendre plus commercialisable. Jon Bon Jovi est né John Francis Bongiovi dans une famille italo-américaine, mais il aimait le nom plus accrocheur “Jon Bon Jovi” quand il lui a été suggéré comme alternative. L’intention derrière le changement de nom était qu’il serait plus facile pour l’icône des années 80 de signer des affiches avec le nouveau nom. Les membres de son groupe et Bon Jovi n’avaient aucune objection au changement.

Cette information a été usurpée par l’émission de télévision Saturday Night Live dans un épisode en 2007, avec le consentement et la présence de Jon. Il a animé l’épisode lui-même et s’est hilarant joué dans les parties liées à Bon Jovi.

