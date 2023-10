Match d’échecs de Threads contre X, anciennement appelé Twitter, continue avec le lancement de ses sondages et de ses fonctionnalités GIF jeudi. Les ajouts apportent à Threads deux éléments de base largement utilisés sur X et constituent encore un autre changement introduit par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur la plateforme ces dernières semaines.

Zuckerberg a exprimé son enthousiasme face aux nouvelles fonctionnalités dans un fil de discussion. poste Jeudi, accompagné d’un GIF mettant en vedette l’annonceur de l’UFC Bruce Buffer et de la légende : “Ce que je ressens à propos des sondages et des GIF déployés aujourd’hui sur Threads.” Il a publié un sondage distinct – qui n’apparaît que sur l’application mobile, pas sur le site Web – qui propose trois options et permet aux utilisateurs de voter en temps réel.

La fonctionnalité fonctionne de la même manière que les sondages publiés sur Histoires Instagram mais avec en plus que l’application enverra une notification aux utilisateurs qui ont voté à la fin du sondage.

Les options GIF et sondages font suite à plusieurs autres ajouts récents à Threads, notamment un version Web de l’application, un bouton d’éditionchangement de profil, j’aime, un flux chronologiqueet plus.

Les ajouts de Threads interviennent après que Zuckerberg ait déclaré aux investisseurs lors d’une appel aux résultats mercredi, il prévoit que l’application atteindra un milliard d’utilisateurs. Les projections peuvent sembler choquantes étant donné que Threads compte actuellement moins de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, mais Zuckerberg affirme qu’au taux de croissance actuel, le nombre d’utilisateurs pourrait atteindre ses attentes d’ici quelques années seulement.

“Nous en sommes à trois mois maintenant et je suis très satisfait de la trajectoire”, a déclaré Zuckerberg lors de l’appel. «Je pensais depuis longtemps qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques un peu plus positive pour un milliard de personnes. Et je pense que si nous continuons sur cette voie pendant encore quelques années, je pense que nous avons de bonnes chances de réaliser notre vision dans ce domaine.

Les discussions ont décollé après son lancement initial en juin, qui a attiré plus d’un million d’utilisateurs actifs la première semaine, mais l’application a rapidement perdu de son élan, faisant baisser ses utilisateurs actifs quotidiens de plus de 80 % début août. Dans le Appel sur les résultats du deuxième trimestreZuckerberg a déclaré aux investisseurs que plus de personnes que prévu revenaient sur Threads chaque jour, mais a ajouté qu’ils étaient “concentrés sur la rétention et l’amélioration des bases” avant d’essayer d’augmenter le nombre d’utilisateurs venant sur Threads.