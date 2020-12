Il s’avère que la planification de messages SMS sera bientôt une réalité pour les utilisateurs d’Android, car Google teste une version bêta de l’application Google Messages. La fonctionnalité de planification des messages est en cours de déploiement pour certains des utilisateurs qui utilisent la version bêta de l’application. La fonctionnalité de planification des messages devrait être déployée pour plus d’utilisateurs bêta dans les semaines à venir, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment quand Google a l’intention de la déployer pour tous les utilisateurs de téléphones Android. La planification des messages rejoint la liste croissante de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités sur Google Messages, qui comprend désormais le chat RCS dans de nombreux pays, ainsi que l’organisation des messages en Personnel, Transactions et OTP. Google Messages est l’application de SMS et de messagerie instantanée pour les téléphones Android, et est l’application par défaut sur de nombreux téléphones Android.

Pour planifier un message, vous devez taper le message dans l’application Google Messages comme vous l’avez toujours fait. Sélectionnez un contact si vous ne répondez pas à un fil de discussion déjà existant. Une fois que cela est fait, appuyez et maintenez l’icône d’envoi, ce qui ouvrira les options de planification. Vous obtiendrez certaines options d’heure prédéfinies pour le même jour ou le jour suivant, ou vous pouvez simplement choisir une date et une heure manuellement. Une fois que cela est fait, le message s’affiche dans le fil de discussion en tant que message planifié. Si en cours de route vous avez l’intention de modifier le message ou de changer l’heure d’envoi, vous pouvez simplement appuyer sur le message pour ouvrir les options d’édition et d’envoi.