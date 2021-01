Telegram déploie une nouvelle fonctionnalité pour les modèles d’iPhone d’Apple qui permettrait aux utilisateurs d’ajuster le volume de chaque participant lors d’une discussion vocale de groupe. La dernière mise à jour de Telegram apporte également des discussions vocales actives de vos groupes en haut de votre onglet d’appel. Telegram avait dévoilé le mois dernier la fonction de chat vocal pour les groupes qui permet essentiellement aux membres de mettre en place une conférence téléphonique. Bien que la fonctionnalité semble similaire à l’option d’appel vocal de groupe existante, elle est livrée avec des animations améliorées et permet à un membre individuel de suivre ou de rejoindre / quitter l’appel à tout moment.

La dernière option de réglage du volume pour le chat vocal est disponible pour les utilisateurs iOS, et les détails de disponibilité pour les utilisateurs Android restent flous. La mise à niveau est déployée avec Telegram pour iOS v7.4.1 qui améliore également la prise en charge de la voix off. Le mois dernier, Telegram a déployé le chat vocal qui peut accueillir «quelques milliers de participants» et être utilisé comme espace de bureau virtuel pour les équipes ou comme salon informel pour toute communauté. Il est livré avec une interface plus interactive et des animations améliorées.

Pour démarrer un chat vocal, ouvrez un groupe de télégrammes> Cliquez sur plus représenté par trois points verticaux> Sélectionnez le chat vocal. De plus, les utilisateurs de Telegram Desktop et de l’application macOS native peuvent choisir une touche push-to-talk pour les conversations vocales, pour contrôler votre micro même lorsque Telegram n’est pas concentré.

Pendant ce temps, un rapport récent de Macerkopf a affirmé que le Telegram v7.4 comporte une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de migrer le chat de WhatsApp vers Telegram. Cependant, la fonctionnalité ne semble pas fonctionner même si le journal des modifications officiel met en évidence sa disponibilité. Mais un rapport de 9to5Mac souligne que Telegram semble avoir supprimé les mentions de l’outil de migration dans une mise à jour ultérieure (Telegram v7.4.1), suggérant qu’il s’agit toujours d’un travail en cours. Plus d’informations de la société de messagerie sont attendues.