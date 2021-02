Les utilisateurs de télégramme peuvent désormais envoyer des messages avec la minuterie de suppression automatique, de nouveaux émojis animés: voici comment

Telegram déploie une nouvelle mise à jour pour son application iOS et Android qui apporte des fonctionnalités telles que la suppression automatique des messages, un widget de chat et des liens d’invitation expirant. La société a partagé le développement dans un article de blog plus tôt cette semaine, et les utilisateurs en Inde peuvent également profiter des dernières fonctionnalités. Telegram explique que la fonction de minuterie de suppression automatique pour toutes les discussions Telegram efface automatiquement les messages 24 heures ou sept jours après l’envoi. La dernière mise à jour se trouve à côté de la fonction de minuterie d’autodestruction existante dans Secret Chats.

La suppression automatique ne s’applique qu’aux messages envoyés après le réglage du minuteur et les messages antérieurs continueront de rester dans l’historique des discussions. Contrairement aux conversations secrètes, le compte à rebours commence lorsque les messages sont envoyés et non lus. Pour activer le minuteur sur Android, appuyez sur plus (représenté par trois lignes verticales)> Effacer l’historique> Choisissez la durée. Les utilisateurs de Telegram avec un iPhone devront appuyer longuement ou maintenir un message, appuyez sur Sélectionner> Effacer le chat (en haut à gauche)> Activer la suppression automatique. Notamment, Telegram a déployé un nouveau widget pour iOS qui comprend un raccourci vers vos discussions préférées ou récentes. Il existe également un widget de discussion qui affiche un aperçu des messages récents. La société explique: «Sur Android, les chats et les messages dans le widget seront toujours à jour, et vous pouvez étendre davantage le widget pour occuper davantage votre écran. Sur iOS, les widgets n’obtiendront de nouvelles données qu’occasionnellement et ne peuvent pas être étendus, en raison des limitations du système.

Avec la dernière version de Telegram, les utilisateurs peuvent envoyer des liens d’invitation aux utilisateurs qui expireraient après un temps défini – similaire aux messages à effacement automatique ou autodestructeurs. Les utilisateurs peuvent également voir quels utilisateurs se sont joints à l’aide de chaque lien d’invitation pour savoir d’où viennent les nouveaux membres ou quel format a été le plus efficace pour la croissance. Pour afficher et gérer les liens d’invitation, appuyez sur pour ouvrir le profil de votre groupe ou de votre chaîne> Modifier> Liens d’invitation.

Les autres fonctionnalités incluent de nouveaux emojis animés dans n’importe quel chat. La société a également amélioré son système de reporting où les utilisateurs peuvent ajouter un commentaire pour donner plus de contexte – comme lors du signalement de faux comptes. La fonctionnalité d’importation de chat de WhatsApp que Telegram a introduite le mois dernier a également été améliorée pour une meilleure expérience utilisateur. De plus, les groupes Telegram proches de la limite de 200 000 membres peuvent désormais se convertir en groupes de diffusion qui autorisent un nombre illimité de membres. Cependant, la conversion en groupe de diffusion ne permettrait qu’aux administrateurs d’envoyer des messages, mais les membres peuvent toujours rejoindre des discussions vocales.